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    印度熱浪47度高溫 劍橋大學研究︰2050年恐超過「生存極限」

    印度受熱浪影響，連日高溫居高不下，高溫甚至表升到47度，不僅導致數十人熱死，更有數百人因此罹患高溫疾病。（歐新社）

    印度受熱浪影響，連日高溫居高不下，高溫甚至表升到47度，不僅導致數十人熱死，更有數百人因此罹患高溫疾病。（歐新社）

    2023/06/29 12:32

    〔即時新聞／綜合報導〕受到極端氣候影響，多國遭遇熱浪來襲，近期印度北部和尼泊爾接壤的北方邦（Uttar Pradesh），連日高溫居高不下，上週甚至高溫飆升到攝氏47度，不僅導致數十人熱死，更有數百人因此罹患高溫疾病。對此，英國劍橋大學一份研究指出，印度在2050年恐因熱浪，導致環境超過「生存極限」。

    《CNN》報導，近期熱浪襲捲印度各地，甚至讓擁有2.2億人的北部城市北方邦，衝上了47度的驚人高溫。報導指出，印度在這幾週以來已多達44人因酷暑喪命，另外炎熱高溫還導致數百人因此生病，然而當地政府目前仍無法準確評估多少人死於高溫，因此實際死亡人數恐比通報人數還要更多。

    印度氣象部門（IMD）表示，預計未來幾天氣溫將會略微下降，印度北部週末也有機率降下大陣雨，讓連日飽受酷熱折磨的地區獲得喘息的機會。不過專家也表示，氣候危機未來只會更加頻繁、熱浪侵襲時間也會持續更長，這相當考驗印度的適應能力。

    根據英國劍橋大學4月發表的一份研究指出，熱浪已對印度的農業、經濟及公衛系統造成「前所未見的負荷」，到了2050年時，熱浪恐讓當地人面臨「生存極限」（survivability limit）的情況，屆時將影響勞動生產力、經濟成長及3.1至4.8億人口的生活品質，預估極端高溫，也會讓白天時段的戶外工作力將下降15％。

    另外，聯合國「政府間氣候變遷問題小組」（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）也提出警告，表示印度將會是受氣候危機影響最嚴重的國家之一。

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