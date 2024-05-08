美軍士官在俄被捕 美國防部：已違反陸軍規定

美國國防部指出，布萊克前往海參威並未獲得授權，且布萊克前往海參威還途經中國，已違反美國陸軍規定。（路透）

2024/05/08 11:00

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部7日指出，34歲的美國陸軍上士布萊克（Gordon Black）在俄羅斯海參威（Vladivostok）被捕，不過布萊克前往海參威並未獲得授權，且布萊克前往海參威還途經中國，已經違反美國陸軍規定。

根據《路透》報導，由於美俄關係緊張，先前曾有多名美國公民遭俄羅斯扣留案例，美國當局已多次警告美國公民不要前往俄羅斯，布萊克此次在俄羅斯被捕，也為美國帶來外交難題。布萊克2008年入伍，並被派駐南韓的韓福瑞營（Camp Humphreys），美國陸軍表示，布萊克出自個人原因，從南韓仁川機場飛往俄羅斯海參威，飛行途中經過中國，而俄羅斯內政部5月3日通知美國駐俄大使館，提到布萊克2日因偷竊個人財產在海參威被捕。

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俄羅斯外交部指稱，此案並不涉及政治因素，也和間諜活動無關，布萊克與女友在南韓會面，隨後布萊克前往海參威與女友見面，兩人發生爭執後，女友向警方報案，指控布萊克偷錢，隨後他在一家飯店被捕。俄羅斯內政部表示，1名32歲女性已對布萊克提出告訴。

布萊克的母親得知兒子在俄被捕後，提到布萊克要前往俄羅斯前曾她交談，當時她感到十分不安，並認為布萊克是被她的俄羅斯女友「陷害」。

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