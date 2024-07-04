避免無尾熊壓力山大 澳洲無尾熊抱抱體驗又少一家

流行天后泰勒絲2009年時曾親臨澳洲昆士蘭州的孤松無尾熊庇護所抱著無尾熊拍照。（圖擷取自孤松無尾熊庇護所臉書粉絲專業）

2024/07/04 19:03

〔編譯張沛元／綜合報導〕抱無尾熊一直是澳洲的經典旅遊體驗，已故天主教教宗若望保祿二世抱過，流行樂天后泰勒絲抱過，就連俄羅斯總統普廷也抱過。但從本月起，位於澳洲昆士蘭州首府布里斯本、自詡是全球第1座無尾熊庇護所的「孤松無尾熊動物園」（The Lone Pine Koala Sanctuary，另有音譯為「龍柏」），不再提供遊客無尾熊抱抱體驗。

園方表示，此一改變在於回應日益強烈的遊客反映。「孤松」總經理迪斯康（Lyndon Discombe）說，他們樂見國內外訪客在體驗近距離接觸澳洲野生動物上有所轉變，即不見得要親身接觸，而是讓野生動物做自己－－在其空間吃睡放鬆。

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動物權組織對此樂見其成，甚至主張澳洲全國都該逐步淘汰此等「殘忍」的抱抱，並引用研究指出，無尾熊是白天大多在睡覺的獨居夜行動物，被人抱著會使其壓力山大。

外型可愛的無尾熊不僅是澳洲國寶之一，更是旅遊業的吸金神熊，2014年的1項研究估計，熊熊商機每年高達澳幣32億元（約台幣698億元），還提供多達3萬個工作機會。

在此同時，整地、野火、乾旱、疾病與其他威脅導致無尾熊數量大減，估計野生無尾熊只剩5萬隻，澳洲東岸大部分地區已正式將之列為瀕危物種。

澳洲全國各州都有針對無尾熊的嚴格環保規定，還有不少州明令禁止「抱」無尾熊，包括人口最多的新南威爾斯州1997年就下令禁止。

但在昆州，以及南澳州與西澳州的少數地點，只要掏錢仍能繼續抱無尾熊。例如，昆州黃金海岸的主題樂園「夢幻世界」（Dreamworld）抱無尾熊拍照索費澳幣29.95元（約台幣654元），同州陽光海岸的澳洲動物園（Australia Zoo）則要價124澳元（約台幣2710元）。

昆州州政府對無尾熊被人抱著拍照有明確規定，像是最多連上3天班就得休1天、每日工時上限30分鐘，每週總工時180分鐘，以及有幼崽的母熊不得排班。

而今位於昆州的「孤松」雖不再提供無尾熊抱抱體驗，但州政府無意跟進全面禁抱無尾熊。

世界動物保護協會（World Animal Protection）表示將持續施壓，好讓無尾熊抱樹而非抱人。該協會的紐澳活動負責人米索普（Suzanne Milthorpe）說，野生動物觀光的未來，應該是在野生動物該在地方看野生動物。

澳洲不少地區已禁抱無尾熊，但在昆士蘭州，以及南澳州與西澳州的少數地點仍可抱著拍照。圖為2022年10月22日，日本首相岸田文雄（右）與澳洲總理艾班尼斯（右）在西澳州首府伯斯的國王公園抱著無尾熊拍照。（路透）

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