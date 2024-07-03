番薯快被烤焦！到底會熱到何時？ 氣象專家：目前還看不到盡頭

受到太平洋高壓影響，最近各地白天普遍高溫炎熱。（資料照）

2024/07/03 16:53

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受到太平洋高壓影響，最近各地白天普遍高溫炎熱，有專家指出，未來一週全台將持續這樣的天氣型態。至於會熱到什麼時候？專家無奈表示「目前熱還看不到盡頭，只能寄望（7月）下旬了」。

中央氣象署今天（3日）下午針對全台17縣市發布高溫特報，台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、花蓮縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；桃園市、宜蘭縣為黃色燈號。

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另外，根據氣象署今日高溫排行榜，前10名依序為屏東縣三地門（39.1度）、高雄市旗山（39.0度）、屏東縣來義（38.8度）、高雄市橋頭（38.7度）、屏東縣長治（38.7度）、高雄市內門（38.7度）、屏東縣春日（38.5度）、屏東縣新埤（38.5度）、屏東縣麟洛（38.5度）、台南市左鎮（38.4度）。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今天太平洋高壓增強，轉為東南風，極端高溫的範圍轉移至南部內陸。週末之前，太平洋高壓將達近期「巔峰變態強」，週五（5日）雙北地區恐也有極端高溫訊號。

粉專表示，「未來7天全台持續高溫酷熱，室外活動一定要防曬、補充水分，注意熱傷害！至於會熱到什麼時候？中旬高壓雖然會稍微減弱，但很快又會再度增強，持續壓制西北太平洋颱風發展，所以目前熱還看不到盡頭，只能寄望下旬了......」

7/3高溫排行榜。（圖翻攝自中央氣象署）

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