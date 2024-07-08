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林士傑遭槍殺亡發現疑犯案車輛遭槍手燒毀滅證 車上尋獲1把凶槍

警方在台南南區新建路一處停車場找到疑遭槍手放火燒毀滅證的的犯案車輛。（民眾提供）

警方在台南南區新建路一處停車場找到疑遭槍手放火燒毀滅證的的犯案車輛。（民眾提供）

2024/07/08 16:29

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市區漁會理事長林士傑，8日清晨在台南南區新樂路住家門前，遭1名男槍手連開11槍，林身中多槍送醫傷重不治。檢警相驗初步研判林的頸部與胸腔中彈是致命傷；案發後不久，警方即在南區新建路上的停車場找到遭槍手縱火燒燬的作案車輛，並在車上副駕駛座找到1把涉案凶槍，槍手疑是持雙手槍對林開槍。

8日清晨6點40幾分，警方獲報台南南區新建路上的1處停車場，發現疑似遭槍手放火燒損的犯案車輛，車上副駕駛座位置有1把手槍。南市刑大隊長張文源表示，鑑識人員初步檢視作案凶槍是改造手槍，但還需要鑑定，且從監視影像看來，槍手是持雙槍行凶。

檢警相驗林士傑遺體 頸部及胸腔中彈為致命傷

檢警於今午相驗林士傑遺體後說明，案發現場發現有11顆彈殼，林身上頸部、胸腔、肩膀、手臂均有槍傷，初步研判死者頸部及胸腔中彈為致命傷，為進一步確認死者遭槍擊情況及死亡原因，檢察官將儘速安排遺體電腦斷層掃描及解剖鑑定。

張文源說，市長黃偉哲已指示轄區市警六分局與市刑大結合刑事局南部打擊犯罪中心組成專案小組，面對黑幫開槍行凶，警方絕不容許黑幫囂張犯案，嚴正向黑道宣戰，一定會在最短時間內緝凶，並找出幕後指使者，繩之於法。

警方在槍手燒毀的座車內找到一把被燒過的涉案手槍。（民眾提供）

警方在槍手燒毀的座車內找到一把被燒過的涉案手槍。（民眾提供）

南市刑大大隊長張文源（左三）說明南市區漁會理事長林士傑遭槍殺身亡案的緝凶調查進度。（記者王俊忠攝）

南市刑大大隊長張文源（左三）說明南市區漁會理事長林士傑遭槍殺身亡案的緝凶調查進度。（記者王俊忠攝）

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