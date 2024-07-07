早餐店「1美食」夏天都沒賣 內行人曝「不划算」

網友分析，早餐店夏天賣湯品很麻煩，直呼賣「紅茶綠茶奶茶豆漿比較快速也比較賺」。（資料照）

2024/07/07 18:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣早餐店的菜單琳琅滿目，很多人喜歡吃早餐來開啟活力的一天。有網友分享，她發現很多早餐店夏天都不會賣玉米濃湯，點餐後才被老闆告知冬天才有賣，讓她感到非常落寞，詢問網友，「夏天早上喝熱湯，真的這麼沒市場嗎？」

網友在PTT表示，雖然現在天氣很熱，但早上偶爾還是會想喝熱湯，以幸福滋味開啟元氣的一天，不過她卻發現，很多早餐店都說冬天才有賣玉米濃湯。她認為，若菜單上有蓋掉玉米濃湯的選項，或直接寫清楚夏天不供應就算了，但很多店家都沒有先寫清楚，甚至還一副理所當然「你應該要知道」的態度，讓她感到非常落寞，詢問網友，「夏天早上喝熱湯，真的這麼沒市場嗎？」

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貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「喝湯不分季節！」、「我也喜歡喝但真的蠻多都沒賣」、「早餐店自己煮的玉米濃湯真的很讚，粉泡的那種就是少了一味」、「想喝可以去超商買」、「有的連鎖還不錯」。

也有網友分析早餐店夏天不賣湯品的原因，「夏天整天下來頂多賣一碗，有在顧品質的每天都要倒掉，煮的人力時間成本還有保溫一整天，你是早餐店老闆你要賣嗎？」、「如果夏天賣很好，你覺得會撤掉嗎？」、「我還真不會在夏天早上點熱湯」、「夏天賣一點都不划算」、「因為很麻煩，紅茶綠茶奶茶豆漿比較快速也比較賺」。

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