南投草屯雷雨強風夾帶冰雹 市區路樹折斷倒塌

草屯鎮7日雷雨強風夾帶冰雹，冰雹不大。（楊凱翔提供）

2024/07/07 18:23

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮今（7）日下午下起大雷雨，雷電交加且颳強風，民眾發現大雨夾帶冰雹，因氣溫高冰雹很快就融化，而強風大雨下，外環道中興路有棵路樹折斷倒塌，所幸未壓到人車，公所已派清潔隊員前往清理。

草屯鎮今天下午3點多開始下大雷雨，閃電打雷加上強風大雨，很多鎮民形容有如颱風來襲，而眼尖的民眾則發現這場大雨下得很奇怪，雨點大且打在車子引擎蓋上會有聲響，經出門探看才發現大雨夾帶冰雹，住在碧峰里的鎮民楊翔表示，用手掌接下冰雹後發現，冰雹顆粒不大，直徑不到1公分，因氣溫高冰雹接觸到地面，很快就融化成水。大雨夾冰雹曾短暫停了一下，接著又繼續下，斷斷續續持續近1個小時。

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由於草屯鎮主要農作物是稻米，目前第一期稻作全部收割，二期作還未整地插秧，因此今天下冰雹沒有傳出農業災情，有農民表示，早年草屯是菸葉產區，曾有一年下冰雹，造成菸葉不小災情，所幸現在沒有菸葉，草屯也不是蔬菜產區，所以即使下冰雹也不用提心吊膽。

儘管冰雹沒有帶來災情，但雷雨強風仍讓市區中興路上一棵大型路樹折斷，整棵樹倒在人行道和一小部分的機車停車格，所幸當時沒有人行經，也沒有壓到機車，鎮公所接到通報後，已調派清潔隊員前往清理。

草屯鎮7日下午下大雷雨夾帶冰雹，冰雹白白的顆粒引起鎮民的注意。（楊凱翔提供）

草屯鎮市區中興路上因雷雨強風侵襲，有一棵體型不小的路樹折斷塌。（記者陳鳳麗攝）

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