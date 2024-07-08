為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

板橋墜樓男疑「台版N號房」要角 藉口上廁所爬窗逃墜19樓亡

據悉，墜樓林男涉及專門販售未成年人性剝削影片的「SCP社群」案，該案被稱為「台版N號房」。（情境照）

據悉，墜樓林男涉及專門販售未成年人性剝削影片的「SCP社群」案，該案被稱為「台版N號房」。（情境照）

2024/07/08 16:45

〔記者姚岳宏／台北報導〕台中地檢署指揮刑事警察局與桃園、台南市警方，今日中午前往新北市板橋區偵辦一起兒少性剝削案件時，現場24歲林姓男子疑畏罪爬窗躲避查緝，不慎從19樓跌落1樓人行道，經送醫搶救不治身亡，據悉，林男涉及專門販售未成年人性剝削影片的「SCP社群」案，該案被稱為「台版N號房」，據指出林男擔任群組重要幹部角色，目前警方還在釐清墜樓原因及涉案情節。

據指出，林男與父親同住，警方中午執行搜索時，林父也在場，林男當時跟員警表示要上廁所，進去後卻從廁所窗戶爬出墜落身亡，由於林男墜落處在漢生東路、區運路口人行道，對面就是海山警分局，值班員警發現有人墜樓，立刻通報救護人員到場，林男全身骨折出血，經送亞東醫院仍不治。

台中地檢署從2021年起，偵辦在通訊軟體Telegram販售未成年人性剝削影片的「SCP社群」，「SCP社群」專門販售兒少性剝削影片，檢方查出，有意者只要付費，或者繳交一部「原創」的未成年人性影像，就可加入高級會員群組，用加密貨幣購買更多影片。

檢警查出，SCP群組在短短3年內，滾雪球般養出一個200人群組，群裡除勒索性勒索少女取得的影片，還有其他會員自其他網站取得的兒少性剝削影片，以及會員和未成年人網戀誘騙的裸照，台中地檢署去年12月偵結，清查出的SCP社群受害人高達86位；刑事局是為偵辦該案後續，找出群組遺漏的幹部，才會前往板橋逮人。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台版N號房！騙86少女拍裸照賣給「戀童邪癖」 最小受害者9歲
2023/12/07 20:18

台版N號房！騙86少女拍裸照賣給「戀童邪癖」 最小受害者9歲
被害者近千 台版N號房主嫌羈押中死亡
2023/02/19 05:30

被害者近千 台版N號房主嫌羈押中死亡

一站連結衛武營 O9捷運概念宅當紅
獨家》逼小姊弟亂倫、近千人受害... 「台版N號房」主嫌羈押中身亡
2023/02/18 06:25

獨家》逼小姊弟亂倫、近千人受害... 「台版N號房」主嫌羈押中身亡
新板特區墜樓男疑涉兒少案 爬窗避查緝失足喪命
2024/07/08 14:10

新板特區墜樓男疑涉兒少案 爬窗避查緝失足喪命

2024大溪大禧百工百業踩街 體驗沉浸式祭典
疑畏罪攀大樓外牆避查緝 男子墜19樓慘死
2024/07/08 13:59

疑畏罪攀大樓外牆避查緝 男子墜19樓慘死
「台版N號房」騙86名少女拍裸照海撈800萬 中檢起訴6渣男求刑30年
2023/12/07 13:19

「台版N號房」騙86名少女拍裸照海撈800萬 中檢起訴6渣男求刑30年
社會今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播