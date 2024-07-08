板橋墜樓男疑「台版N號房」要角 藉口上廁所爬窗逃墜19樓亡

據悉，墜樓林男涉及專門販售未成年人性剝削影片的「SCP社群」案，該案被稱為「台版N號房」。（情境照）

2024/07/08 16:45

〔記者姚岳宏／台北報導〕台中地檢署指揮刑事警察局與桃園、台南市警方，今日中午前往新北市板橋區偵辦一起兒少性剝削案件時，現場24歲林姓男子疑畏罪爬窗躲避查緝，不慎從19樓跌落1樓人行道，經送醫搶救不治身亡，據悉，林男涉及專門販售未成年人性剝削影片的「SCP社群」案，該案被稱為「台版N號房」，據指出林男擔任群組重要幹部角色，目前警方還在釐清墜樓原因及涉案情節。

據指出，林男與父親同住，警方中午執行搜索時，林父也在場，林男當時跟員警表示要上廁所，進去後卻從廁所窗戶爬出墜落身亡，由於林男墜落處在漢生東路、區運路口人行道，對面就是海山警分局，值班員警發現有人墜樓，立刻通報救護人員到場，林男全身骨折出血，經送亞東醫院仍不治。

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台中地檢署從2021年起，偵辦在通訊軟體Telegram販售未成年人性剝削影片的「SCP社群」，「SCP社群」專門販售兒少性剝削影片，檢方查出，有意者只要付費，或者繳交一部「原創」的未成年人性影像，就可加入高級會員群組，用加密貨幣購買更多影片。

檢警查出，SCP群組在短短3年內，滾雪球般養出一個200人群組，群裡除勒索性勒索少女取得的影片，還有其他會員自其他網站取得的兒少性剝削影片，以及會員和未成年人網戀誘騙的裸照，台中地檢署去年12月偵結，清查出的SCP社群受害人高達86位；刑事局是為偵辦該案後續，找出群組遺漏的幹部，才會前往板橋逮人。

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