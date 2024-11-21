首宗！刑局幹員飛美 與FBI四部門攻堅逮人

竹聯毒團首腦鍾成恩（小圖中）被押返歸案。 （記者邱俊福翻攝） 海關與警方從收納型沙發內起獲市價逾億元大麻。 （記者邱俊福攝）

2024/11/21 05:30

我國註銷竹聯毒團首腦護照 美祭移民法遣送回台

〔記者邱俊福／台北報導〕身為跨國運毒集團幕後首腦，前年就赴美住在加州的竹聯幫明仁會分子鍾成恩，涉利用台美法令規範落差，低價在美國大量收購大麻，並分次走私至少五十一公斤、黑市價上億元的大麻來台。我方過去已與美國執法機關多次合作辦案，這次查捕台灣最大黑幫成員，台美不但攜手合作，美方也首度讓我刑事局國際科等三名幹員，與美國國土安全調查署（HSI）、緝毒局（DEA）、聯邦調查局（FBI ）、洛杉磯市警局（LAPD）共十多名人員，直赴鍾男住處攻堅破門，為台美跨境執法、合作打擊犯罪，樹立新的一頁。

請繼續往下閱讀...

利用台美法規落差 低價收購大麻走私

警方調查，鍾男已婚，平日與父親皆喜愛打高爾夫球，除參加國內外大小球賽，還擔任教練，以及在YouTube等影音平台PO短影片，自稱是職業選手，傳授打球技術。前年他以學生簽證入境美國，與妻子等人住在南加州洛杉磯。

鍾成恩擔任高球教練 自稱職業選手

加州是美國第一個使用醫用大麻非刑事化的州，成年居民可購買一定數量，雖少量持有、吸食不罰，但禁止輸出；鍾男是利用該州取得大麻較易的空間，低價購得大麻走私來台。

刑事局國際科鎖定鍾男後，與美方執法機關協調獲同意，由國際科偵一隊二名幹員及刑事局駐美西聯絡官，一同與美方國土安全署等四個部門十多人，前往鍾男位於洛杉磯的住處查緝。當時美國執法人員帶著破門器率先攻堅，控制鍾男後，我方幹員跟著進入，協助搜索相關證物，同時安撫現場受到驚嚇的鍾妻與其他家人。

搜索完畢先將鍾男帶回美方機關，確認鍾男護照已被我國政府註銷，就直接於當晚以其違反移民法為由，簽准驅逐出境，在洛杉磯機場空橋交接給國際科幹員押回台灣，搭機飛行過程中，鍾男神情沒落，大都沉默不語，對於相關案情不願多談。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法