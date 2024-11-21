走私黑市逾億元大麻來台 台美合作逮人 竹聯毒團首腦押回

警方查扣收納沙發夾藏市價逾億元的51公斤大麻。（記者邱俊福攝）

2024/11/21 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕竹聯幫明仁會分子鍾成恩是營造業富二代，但他前年赴美住在洛杉磯後，成為運毒集團幕後首腦，涉於去年在收納型沙發中夾藏大麻，分次走私黑市價上億元大麻及大麻產製品來台，我方先在國內逮捕接貨、運送、買家等七人，同時與美國執法機關聯手，前天將藏身美國的鍾男逮捕，直接交給刑事警察局幹員，於昨天押解回台。

營造業富二代 在美國操控出貨

警方調查，卅歲鍾男的家族投資營造業，家境富裕，前年以教授高爾夫球等名義赴美。去年十月二日，關務署台北關查驗兩只自美國舊金山寄來的國際郵包，郵包內裝收納型沙發，實則夾藏逾十七公斤的大麻卅包，破獲後刑事局展開行動，將出面領貨的陳姓男子逮捕。

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同月十八日，台北關又查獲相同手法走私的三只國際郵包，起獲六十包、近卅四公斤大麻，兩次共破獲五十一公斤大麻；警方回溯追查，該毒團去年六月就曾成功走私一次入境。全案陸續逮捕七人，還起獲大批大麻煙油、大麻軟糖、毒咖啡包等物，並查出主謀是在境外操控的鍾男。

收納型沙發藏毒 鍾嫌洛城落網

刑事局國際科與美國執法機關情資交流後，由於鍾男是我方發布通緝的要案嫌犯，美國允諾合作辦案，聯手與我方人員將住在洛杉磯豪宅的鍾男逮捕到案；美方立即以其違反移民法驅逐出境，直接在洛杉磯機場將人交接給我方接返人員，昨天順利押解返台，警方也依組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例等罪將他移送法辦。

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