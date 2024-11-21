傳陳啟昱偷渡菲國、逾億交小三匯出境

台鹽掏空弊案主嫌陳啟昱失聯，通緝持續進行中。（台南地檢提供）

2024/11/21 05:30

〔記者王捷／台南報導〕台鹽前董事長陳啟昱涉綠能光電弊案掏空公司，法院開羈押重裁庭時無故不到，自此下落不明，有傳出他已偷渡出境，也有傳聞仍躲在山區；昨天有網路媒體稱，陳的名下帳戶逾億元，已於案發前交由婚外情對象，洗錢匯至海外，陳男也偷渡菲律賓。偵辦全案的台南地檢署昨天表示，無法證實，任何情資都會查證。

南檢︰無法證實 情資都會查證

台鹽弊案從十月廿三日進入偵查，經歷院、檢對於羈押問題爭執，直到十一月六日法院才裁定涉案的關鍵四名被告羈押，分別為台鹽前總經理蘇坤煌、前副總經理郭政瑋，以及不法獲利廠商鴻暉國際負責人蘇俊仁、晁暘開發公司負責人戴妤倩。然而，全案核心陳啟昱卻在十一月一日開羈押重裁庭時失聯，至今未到案。

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南檢正式發布通緝後，陳啟昱去向說法不一，有傳聞稱他已偷渡東南亞，也可能藏匿台灣深山。南檢月初曾對外說明，無法證實外界傳聞，目前全力追緝陳啟昱中；五名關鍵被告十月廿三日獲交保時，檢方已聲請出境管制獲准，只要五人試圖以合法管道出境，即予攔截。

昨有媒體報導，陳疑似從高雄林園海邊偷渡至菲律賓；不過也有一說，擁有登山經驗與技能的陳男，可能還藏匿在山區農舍。媒體並稱，案發前陳男常出入高雄一間酒店，與八大行業女子發展婚外情，也因結交小三導致婚姻破裂，並在台鹽弊案曝光前，已透過小三轉移不法所得。不過檢方至今無法證實傳聞，指出任何情資都需要進一步查證，總統賴清德也很重視該案，將持續追查資金流向及相關線索。

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