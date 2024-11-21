辯「摸生殖器是原民傳統」／族語老師猥褻6男童 判5年半

族語老師猥褻6男童判5年半。（資料照）

2024/11/21 05:30

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市戴姓外聘族語老師被控猥褻七名國小男童，法官審理時，戴師竟當庭辯稱摸男童下體是原住民「MASAHIVO」傳統，確認是否長大，法官不採信戴師說法，依猥褻兒童四十七次，每次處八至十月徒刑，合併重判五年六月徒刑。

戴男為外聘族語老師，二○二一年至二○二三年間，分別在高雄市五所國小任教，趁著教授族語機會，以手撫摸男童生殖器等私密部部位，經清查戴男教過的八十八名學生，有七童受害。 檢警搜索戴男住處，發現二名男童多次在課後遭戴男留在教室，分別遭猥褻五十次、六十次，並在查扣電腦中發現，甚至以檢查下體為由，拍下男童下體影像。

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高雄地檢署婦幼專組主任檢察官劉慕珊、檢察官張雅婷複訊後，考量戴有逃亡、再犯可能，聲押戴男獲准；五月起訴戴男，並由法院接續延押至今。

法院審理時，戴男辯稱原住民只要看到比較親近的人，就會做「MASAHIVO」這件事，也就是摸男生的生殖器，確認是否長大，是原住民傳統。

法官為此去函原民會，該會稱「MASAHIVO」可區分為「熟識關係中的問候語」及「對成長的肯定」，前者是見面時的問候語，後者則是年長者久未見到熟識男童時，若看到孩童長大，會透過觸摸孩童生殖器，配合說出「MASAHIVO」表示對孩童成長的肯定，意指「你已經長大了，可以結婚了」。

但法官認為，受害男童都是戴男定期授課學生，並無「久未見面」情況，且學童就讀小學，並非藉摸下體確認「可以結婚了」的情形，且男童也稱戴男並未教導過「MASAHIVO」，不採信戴男說法。

法官依據男童等人證詞，最後確認戴男共對六名男童猥褻四十七次，每次猥褻行為處八至十月有期徒刑，合併判刑五年六月。可上訴。

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