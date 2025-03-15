為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    今晚起急凍！一路冷4天 下探9度時間曝光

    未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

    未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

    2025/03/15 18:39

    〔記者吳亮儀／台北報導〕今晚起溫度開始一路跌！中央氣象署預報，晚上強烈大陸冷氣團報到、各地開始逐漸降溫，且明天（16日）仍舊是濕冷天氣，要到下週一才會逐漸轉乾，到下週三（19日）才會逐漸回暖。

    氣象署預報員張承傳表示，明天白天起水氣會稍微減少，但北部和東北部仍易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率；明天強烈大陸冷氣團影響，各地天氣都冷，北部、東北部白天約16度，其它地區約19度到23度，且逐漸下降。

    張承傳說，最冷的時刻落在下週一（17日）到下週二的清晨，部分地區僅9度到11度，其它地區約12度到14度之間，幸好下週一起轉為乾冷的天氣型態且持續到下週四，之後才會開始回暖，並持續到下週末。

    「下週四白天起冷空氣減弱，但仍要注意輻射冷卻效應以及日夜溫差大」，張承傳說，屆時中部以北清晨仍有10度到11度低溫，白天回溫，北部和東北部白天可達19度以上，中南部達23度到25度；下週五到下週六（21日、22日）回溫更多，各地白天溫度可達20度以上，中南部甚至有25度到28度。

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播