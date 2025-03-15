今晚起急凍！一路冷4天 下探9度時間曝光

未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

2025/03/15 18:39

〔記者吳亮儀／台北報導〕今晚起溫度開始一路跌！中央氣象署預報，晚上強烈大陸冷氣團報到、各地開始逐漸降溫，且明天（16日）仍舊是濕冷天氣，要到下週一才會逐漸轉乾，到下週三（19日）才會逐漸回暖。

氣象署預報員張承傳表示，明天白天起水氣會稍微減少，但北部和東北部仍易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率；明天強烈大陸冷氣團影響，各地天氣都冷，北部、東北部白天約16度，其它地區約19度到23度，且逐漸下降。

請繼續往下閱讀...

張承傳說，最冷的時刻落在下週一（17日）到下週二的清晨，部分地區僅9度到11度，其它地區約12度到14度之間，幸好下週一起轉為乾冷的天氣型態且持續到下週四，之後才會開始回暖，並持續到下週末。

「下週四白天起冷空氣減弱，但仍要注意輻射冷卻效應以及日夜溫差大」，張承傳說，屆時中部以北清晨仍有10度到11度低溫，白天回溫，北部和東北部白天可達19度以上，中南部達23度到25度；下週五到下週六（21日、22日）回溫更多，各地白天溫度可達20度以上，中南部甚至有25度到28度。

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法