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    轎車停草坪！台中后里森林公園違停多 最高罰6000元

    后里森林公園假日常見遊客將轎車停放在草坪上。（記者張軒哲攝）

    后里森林公園假日常見遊客將轎車停放在草坪上。（記者張軒哲攝）

    2025/03/15 18:32

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中后里森林公園「搖籃遊戲場」今年一月啟用，打造台中市首座以「自然遊戲體驗」為主題的遊戲場，吸引中部家長帶孩子遊樂，假日停車位爆滿，常有民眾違規將轎車停放在草坪上，甚至駛入園區，引起民眾撻伐；台中市府指出，已先將草地圈圍，避免車輛停放，派員加強巡邏。

    市府建設局與民間基金會攜手投入3700萬元規劃「搖籃遊戲場新建工程」，設有「猴森堡壘」、「森林挑戰」、「迷宮花園」等多個主題區域，並加入「林間吊床」等設施；其中，遊戲農園以沙坑與水道為主體，搭配沙桌、遊戲木屋，讓孩童赤腳盡情玩沙戲水，因設施新穎，是中部目前最夯的公園遊戲場，甚至有苗栗與彰化家長專程帶孩子到后里遊玩。

    因遊客眾多，近期亂象頻傳，上個月有遊客缺乏公德心，不愛惜公物，遊戲農園沙坑水道不到一個月就損毀，目前已修復。假日逾百個收費停車格很快客滿，遊客遂將車輛停放至草坪上，破壞綠草，甚至有一部特斯拉直接駛入公園，引起民眾撻伐。

    市議員陳本添說，雖然從收費停車場到遊戲場有一小段距離，但遊區花木扶疏，適合漫步，呼籲遊客遵守停車規定，不要影響周邊居民交通。

    台中市府表示，目前園區設有114格停車位，並已加強出入口處停車指引，呼籲遊客勿將車輛違規停放於草地上，建設局將加強取締，違者可處1200元以上、6000元以下罰鍰。

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