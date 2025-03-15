火箭、衛星現身彰化縣村上國小 「校園太空博覽會」探索科技玩科普

彰化村上國小舉辦「2025彰化縣校園太空科技教育課程博覽會」，國家太空中心提供2:1比例的火箭模型展示。（記者陳冠備攝）

2025/03/15 18:41

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣政府在村上國小舉辦「2025彰化縣校園太空科技教育課程博覽會」，國家太空中心提供2:1比例火箭模型，以及福爾摩沙衛星、獵風者衛星的實體展示，不少學生第一次近距離接觸太空科技，驚呼連連，現場也設置40攤天文科技闖關攤位及8場太空設計工作坊，大小朋友玩得大呼過癮。

這是彰化校園首次舉行太空科技教育課程博覽會，彰化縣長王惠美、國家太空中心教育辦公室總監鄭琮生及中央研究院士葉永烜等人與會，博覽會結合「火箭衛星展覽」、「專家科普講座」、「天文科技闖關」及「太空生活任務」四大主題，透過虛擬實境VR技術帶領群眾深入探索太空。

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王惠美說，彰化縣自去年5月起推動太空科普教育，已舉辦100場校園課程，吸引4684名學生參與，這次與國家太空中心合作舉辦校園博覽會，大手筆提供火箭、衛星模型，讓彰化學子得以近距離接觸太空科技，同時安排學生進行太空導覽培訓，讓彰化學子拓展學習視野與實作精神，進一步提升科研能力。

村上國小校長黃宏田說，這次太空中心提供了1比2等比例縮小的火箭模型和福爾摩沙8號衛星以及獵風者衛星到校展出，學生能夠親眼看到火箭與衛星都非常興奮，積極學習相關知識、了解衛星模組，不但增加了太空知識，也對太空科技更有興趣。

TASA國家太空中心主任吳忠信無法到場，透過影片說，感謝彰化重視太空科技，TASA全力協助博覽會專家科普講座師資，希望透過博覽會能夠培養出更多的太空幼苗，成為未來台灣發展太空科技的一股重要力量。

博覽會為期3週，平日活動期間是3月17日到4月1日、假日活動期間是3月22日及29日，歡迎家長、老教師帶領孩子報名體驗。

TASA國家太空中心提供福爾摩沙衛星（左）與獵風者衛星（右）的實體模型展示。（記者陳冠備攝）

「2025彰化縣校園太空科技教育課程博覽會」現場也設置40攤天文科技闖關攤位及8場太空設計工作坊。（記者陳冠備攝）

彰化縣村上國小舉辦「2025彰化縣校園太空科技教育課程博覽會」，彰化縣長王惠美（左5）等人與會。（記者陳冠備攝）

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