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    「人民是頭家」首場２萬人擠爆水安宮 王義川：盧秀燕3乾兒子亂凍刪預算

    「人民是頭家」政策宣講會15日登場，首場開講從台中市出發，民眾高呼「國家要安全、台灣要向前」口號！（記者廖耀東攝）

    「人民是頭家」政策宣講會15日登場，首場開講從台中市出發，民眾高呼「國家要安全、台灣要向前」口號！（記者廖耀東攝）

    2025/03/15 18:21

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕民進黨「人民是頭家」政策宣講會，今天全國首場在台中舉行，開講1小時已爆場水安宮，捷運站、文心路到處人潮滿滿，現場公布已經２萬人。立委王義川一上台高喊「大罷免，大成功！」現場民眾舉牌呼應，王義川直指市長盧秀燕栽培的市區3名藍委、乾兒子在立院胡亂凍結、刪除預算，擋在政府施政最前面，「一直刪、一直凍」，我們苦勸說不聽，只能罷免。

    台中市議員出身的交通部長陳世凱宣講也直酸市長盧秀燕，竟然說台中建設，「中央一毛都沒出」，還說台中市沒有大型圖書館、美術館，他當場戳破謊言，

    不但台鐵高架化全是中央出錢，台中港、台中機場，更是幾十億、幾百億出資，他一一細數74快速道路接國道、六十一線、國道4號接海線建設，都是中央出資。

    陳世凱再指，中捷綠線經費500億，其中328億由中央出資，藍線675億，中央也是全力支持，他上任交通部第一份公文，東豐生活圈快速道路興建要109億，70%由中央出資，這怎麼會「中央不是一毛錢沒出！」

    陳世凱說，交通部57.52億經費被凍刪，這也是對台中不公平，目前台中捷運才1條，「如果交通部沒氣力，中捷怎麼建！」，強調台灣改革不能停，需要預算，大家要需要一個團結的國會，支持行政院及地方中央的，「需要總預算、需要財畫法不要亂畫，建設大台中。」

    王義川最後再指，藍白推動中配身分證6年要改4年的法案，他們會等大罷免後再拿出，一旦通過，中配家人來台大量依親、用健保資源，如果這次罷免藍委運動不成功，就會把6年變4年成真，4年變零年也能成，甚至總統變中國人來選；他強調，我們苦勸藍白不聽，「我們沒法度，咱心肝堅定，出來要來簽署罷免。」

    民眾高呼「國家要安全、台灣要向前」口號！（記者廖耀東攝）

    民眾高呼「國家要安全、台灣要向前」口號！（記者廖耀東攝）

    「人民是頭家」首場開講從台中市出發，民眾高呼「國家要安全、台灣要向前」口號！（記者廖耀東攝）

    「人民是頭家」首場開講從台中市出發，民眾高呼「國家要安全、台灣要向前」口號！（記者廖耀東攝）

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