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    悚！花蓮車站前計程車暴衝釀5傷 運將到院前失去呼吸心跳

    花蓮車站前發生計程車暴衝車禍，機車騎士遭計程車撞倒，車子也被撞爛。（記者游太郎攝）

    花蓮車站前發生計程車暴衝車禍，機車騎士遭計程車撞倒，車子也被撞爛。（記者游太郎攝）

    2025/03/21 18:56

    首次上稿 18:08
    更新時間 18:56

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕台鐵花蓮車站前今天傍晚5點半有輛計程車突然衝進花圃，撞擊北側外牆及停放的機車腳踏車，有機車當場被撞爛，機車騎士倒地哀嚎，附近民眾見狀幫忙報案，運將夾在車內，共造成5人輕重傷，救護車趕到現場將傷者送醫，運將到院前已失去生命跡象。

    花蓮車站前傍晚5點半發生計程車暴衝，地點在進站的車道上，計程車本來應該是到站後左轉，到站前接送旅客，車輛卻高速直走，沒有轉彎、沒有煞車，越過花圃衝撞車站牆壁，先撞到路邊停等的1台機車2人，再撞到1輛機車造成1人重傷，接上撞上1行人造成小腿骨折受傷，運將被夾在車內重傷，總共2人重傷、1中度傷勢、2人輕傷。

    警方說，計程車司機疑似是開車經過花蓮轉運站國興一街之後，車子不明原因持續加速，直往車站高速衝入，先擦撞1輛機車造成2人倒地輕傷後，又撞上另一輛機車1人倒地，再撞到行人，最後才因撞擊車站外牆才停下，目前除了計程車司機，其餘無生命危險。

    前往車站送親友搭車的民眾說，他剛剛載女兒到車站前，就目睹站前慘況，至少4人倒地受傷！他說，一輛計程車車頭撞上車站外牆，地上大灘油漬，計程車車頭嚴重變形，司機被夾在車內，草地花圃上也有兩道輪胎痕，騎機車暫停在車站前要接送親友的年輕人，遭計程車衝撞推擠倒在花圃，整台機車撞爛、人也倒在地上，也有行人被撞倒！

    花蓮縣消防局獲報立刻派車到場將人員送醫，計程車司機為70歲男性，到院前已經失去呼吸心跳。

    台鐵東區營運處副處長楊舜安說，事故時間是星期五傍晚的下班時間，車站人潮眾多，目前2重傷目前送慈濟醫院、骨折的行人送門諾醫院、2輕傷送衛福部花蓮醫院，仍在釐清狀況，後續也將派員前往各醫院慰問。

    花蓮車站前發生計程車暴衝車禍，機車騎士遭計程車撞倒，車子也被撞爛。（記者游太郎攝）

    花蓮車站前發生計程車暴衝車禍，機車騎士遭計程車撞倒，車子也被撞爛。（記者游太郎攝）

    花蓮車站前發生計程車暴衝車禍，機車騎士遭計程車撞倒，車子也被撞爛。（記者游太郎攝）

    花蓮車站前發生計程車暴衝車禍，機車騎士遭計程車撞倒，車子也被撞爛。（記者游太郎攝）

    花蓮車站前發生計程車暴衝車禍，機車騎士遭計程車撞倒，車子也被撞爛。（記者游太郎攝）

    花蓮車站前發生計程車暴衝車禍，機車騎士遭計程車撞倒，車子也被撞爛。（記者游太郎攝）

    計程車車頭變形，運將夾在車內，單車騎士也被撞倒地受傷。（記者游太郎攝）

    計程車車頭變形，運將夾在車內，單車騎士也被撞倒地受傷。（記者游太郎攝）

    計程車車頭變形，運將夾在車內，單車騎士也被撞倒地受傷。（記者游太郎攝）

    計程車車頭變形，運將夾在車內，單車騎士也被撞倒地受傷。（記者游太郎攝）

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