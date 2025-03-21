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    首頁　>　社會

    媒體、機關接獲炸彈恐嚇信！疑不滿法輪功「神韻藝術團」在台演出

    「神韻藝術團」由法輪功學員創立，主要是中國古典舞與民族舞蹈的表演。（翻攝自神韻藝術團臉書專頁）

    「神韻藝術團」由法輪功學員創立，主要是中國古典舞與民族舞蹈的表演。（翻攝自神韻藝術團臉書專頁）

    2025/03/21 18:58

    〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市中正區中央聯合辦公大樓，昨日在民意電子信箱發現有人寄發的炸彈恐嚇威脅信，疑因不滿「神韻藝術團」即將在台演出，聲稱已在大樓北棟放置炸彈。警方經清查目前排除炸彈威脅，追查歹徒郵址IP均來自紐西蘭和香港，現一併追查中。

    警方表示，數發部、陸委會所在的中央聯合辦公大樓北棟、及北市內湖兩家媒體，均是收到相同的炸彈恐信件。數發部更是在前日，也另再收到恐嚇勒索1000萬元新台幣的信件。

    警方表示，中央聯合辦公大樓北棟，是昨日早上九時許，由工作人員在電子民意信箱內收到不明信件，指稱已在濟南路一段2-2號多處樓層放置炸藥。

    轄管中正一分局獲報，立即協請保六總隊實施防爆場檢及偵蒐，並未發現疑似爆裂物情事；分局同時報請北市刑警大隊科技偵查隊進行偵查，發現恐嚇信件郵址均是來自香港和紐西蘭。

    警方調查，炸彈威脅應是針對「神韻藝術團」今年要在台灣8個縣市演出。之前基隆、台中市文化局也收到恐嚇電子郵件，威脅「立刻取消未來所有神韻演出，不然會引爆炸彈」。

    據了解，「神韻藝術團」由法輪功學員創立，主要是中國古典舞與民族舞蹈的表演，警方研判炸彈威脅信件僅止於言詞恐嚇，是為了阻止演出，但目前未實際發生恐怖攻擊。

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