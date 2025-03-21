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    前新北市議員黃俊哲當選無效 控選罷法違憲憲法法庭不受理

    前新北市議員黃俊哲。（資料照）

    前新北市議員黃俊哲。（資料照）

    2025/03/21 18:34

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    〔記者楊國文／台北報導〕前民進黨新北市議員黃俊哲，2022年選舉前，透過父親黃忠信等人，購買沙鍋魚頭禮盒贈送選民賄選，高等法院認定黃父等人幫黃俊哲賄選，應視為黃本人涉賄選，改判黃當選無效確定，黃主張當選訴訟以二審終結，剝奪其當選資格違憲，聲請裁判及法規範憲法審查；憲法法庭認定聲請不合法，裁定不受理。

    高等法院判決指出，黃忠信為了幫兒子黃俊哲連任新北市議員，夥同辦公室主任唐龍輝等人，訂購43盒沙鍋魚頭禮盒後，贈送給選民涉賄選。黃俊哲選舉結果，以1萬5254票當選新北第5選區（板橋區）市議員。

    新北地檢署偵查後，依選舉罷免法投票行賄罪，起訴黃忠信、唐龍輝等人，並對黃俊哲提出民事當選無效之訴。刑責部份，新北地院判黃忠信4年10月、唐龍輝4年4月，經上訴，由高等院審理中。

    當選無效部分，新北地院認為，檢方未證明黃俊哲主觀上具有買票犯意，或客觀上為賄賂行為，判黃勝訴，黃當選有效。檢方不服，上訴高等法院。

    高院審理認為，修正前選罷法第120條第1項第3款規定，不以當選人本人有選罷法投票行賄罪犯行才適用，只要當選人擔任候選人時，本人或其直接、間接認可為其從事競選工作的人，有投票行賄罪行為，即應視為當選人本人所為，而得依法宣告當選人當選無效。本案中，具投票權民眾均有認知黃俊哲父親黃忠信等人是代表黃俊哲，而與競選事務相關，因此黃忠信等人購買並贈送禮盒給選民，應視為黃俊哲本人所為的賄選行為，判黃當選無效確定，遭剝奪議員資格。

    黃俊哲不服被高院改判當選無效確定，主張選舉罷免法第127條第1項「選舉、罷免訴訟，以二審終，並不得提起再審之訴」規定，牴觸憲法，日前向憲法法庭聲請裁判及法規範憲法審查。

    憲法法庭第二審查庭大法官呂太郎、蔡宗珍、朱富美認為，本案選罷法相關規定，經司法院釋字第442號解釋宣示：「選舉訴訟採二審終結不得提起再審之訴，係立法機關自由形成之範圍，符合選舉訴訟事件之特性，於憲法保障之人民訴訟權尚無侵害，且為增進公共利益所必要，與憲法第23條亦無牴觸。」依憲訴法第42條第1項規定，除有同條第2項所定情形外，任何人均不得就此向憲法法庭聲請判決。

    第二審查庭認為，聲請人黃俊哲就本件確定終局判決聲請裁判憲法審查，並未具體敘明確定判決違憲的具體理由，聲請不合法，因此，以一致決裁定不受理。

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