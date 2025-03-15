立院詭異群聚！黃帝穎揭「修容組立委」陰謀：阻礙金流追查

傅崐萁的職工宿舍遭搜索後，藍營的「修容組立委」突然在立院內群聚。（翻攝自林楚茵Threads）

2025/03/15 19:57

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委傅崐萁昨（14日）疑涉競選小物案，北檢赴花蓮搜索其職工宿舍，1名李姓管家被帶回，傅崐萁則出面怒轟總統賴清德「政治追殺」。對此，律師黃帝穎揭穿「修容組立委」的陰謀。

黃帝穎於臉書粉專表示，近40位國民黨立委候選人收受傅崐萁逾1萬份的修容組，因此單一藍委申報金額就高達近30萬元。黃帝穎提到，若是像國民黨北市議員鍾小平稱是傅崐萁送的，後又改口且只有拿出收據，反而凸顯收據「無法證明選前付款購買修容組。」

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黃帝穎說到，實務上需匯款證明等金融往來紀錄，才能勾勒出付款的時間點，證明選舉前確實付款購買修容組，也才能比對藍營候選人政治獻金專戶出帳的金流。若僅提出廠商戰天下的收據，「恐是案發後才開立以掩飾犯罪，或單純虛偽申報使用。」

黃帝穎認為，傅崐萁的官邸遭搜索後，收受修容組的藍委竟突然在立院內詭異群聚，「涉嫌勾串每位藍委的萬組修容組都是現金付款，以阻礙檢調對金流的追查。」黃帝穎直言，近40位藍委若皆稱隨身攜帶近30萬現金買修容組，沒有人匯款，則顯刻意阻礙金流追查，證詞明顯違背商業交易常態、違反經驗法則，更恐與戰天下被搜索查扣的帳冊及收款金流不符，而偽證罪最重可處7年徒刑。

國民黨立委傅崐萁。（資料照）

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