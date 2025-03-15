不怕拉高罷免票數？ 吳子嘉諷魏哲家「醜胖子」 台下徐巧芯笑翻

國民黨立委徐巧芯今日舉辦政策說明會，吳子嘉上台脫口魏哲家「醜胖子」。（資料照）

2025/03/15 19:10

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委徐巧芯今（15日）舉辦政策說明會，邀請前立委郭正亮、美麗島電子報董事長吳子嘉助講。然而，吳子嘉發言時竟語出驚人，譏諷台積電董事長魏哲家「醜胖子」，還說「魏哲家比我醜嘛」，一旁的徐巧芯與前立委郭正亮當場笑翻。此話一出引發熱議，網友不滿砲轟「怎麼不撒泡尿自己照照鏡子？」，直說「要增加她自己的被罷免機率嗎？」

綜合媒體報導，吳子嘉在台上發表「台積電離開台灣，我們不知道啊。我在睡覺的時候，突然間長得很醜的那個醜胖子，那個叫什麼名字？」並轉頭向郭正亮求助，郭則回應「我不要說」。隨後吳才想起是魏哲家，一旁的徐巧芯、郭正亮都笑翻；吳接著又補充「魏哲家比我醜嘛，醜胖子」，郭則附和笑稱「怎麼跟你比」。

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吳子的發言讓在場的徐巧芯與郭正亮當場大笑，但這番話卻引發社群媒體熱議，許多人對吳子嘉的發言感到傻眼，直言，「懶趴比牛腿等級」、「吳子嘉你要不要照一下鏡子！」、「這樣貶低台積電的CEO，他真的確定嗎？」也有人認為這樣的發言恐怕影響徐巧芯的選情，「是在幫忙拉經濟選民的連署書？」、「九百是要增加她自己的被罷免機率嗎？」

此事件也讓部分網友聯想到近期民進黨高雄市黨部，因外貌相關言論的風波，一針見血直指，「九百是不是雙標啊？是」另有網友表示，「有這樣的立委和名嘴，台積電當然想離開台灣跑去美國」或認為吳子嘉的言論已經不是第一次，「他可能又要賠一個五十萬了，我看。」

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