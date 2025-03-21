涉入竹聯幫仁堂恐嚇取財案 士檢聲押四海幫大哥郝廣民

四海幫大哥、新加坡舞廳大股東郝廣民（中）。（資料照）

2025/03/21 18:15

〔記者張文川／台北報導〕竹聯幫仁堂堂主「麥可」許瑞弘等人涉嫌介入股東投資糾紛，迫使被害人付出上千萬元，涉恐嚇取財，士林地檢署11日指揮警方拘提許瑞弘等11人到案，檢方複訊後諭令許男200萬元交保，檢警今再發動搜索，拘提四海幫成員郝廣民到案，士檢傍晚向法院聲押禁見郝廣民。

士檢表示，郝廣民涉犯組織犯罪條例、刑法恐嚇取財、強制等罪，犯罪嫌疑重大，有逃亡及串證之虞，有必要予以羈押，因此向士林地院聲請羈押禁見。

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檢警調查，許瑞弘涉介入台北市某公司的股東投資糾紛，由於許瑞弘的黑道名號響亮，使被害人心生畏懼，被迫付出上千萬元，許與幫眾涉嫌恐嚇取財。

59歲許瑞弘於1994年創立「弘仁會」，主要在台北市中山、大安區活動，主要經濟來源為放款、討債、工程圍標等，近年許瑞弘對外稱已退出江湖，但檢警掌握事證認定許仍是竹聯幫仁堂堂主，還一度被點名是接班「么么」成為竹聯幫主的人選，他到案後向警方稱無意接任幫主。

士檢偵辦本件恐嚇取財案，過濾卷證後，認為四海幫郝廣民也涉入此案，嫌疑重大，今拘提郝廣民到案，訊後聲押禁見。

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