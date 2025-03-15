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    老董逼車害死5歲童賠1200萬換緩刑 兒入夢母自責：永遠不在了

    張男在國道逼車，導致辛女（坐在地上者）翻車，5歲兒子摔出車外身亡。（資料照，民眾提供）

    張男在國道逼車，導致辛女（坐在地上者）翻車，5歲兒子摔出車外身亡。（資料照，民眾提供）

    2025/03/15 19:16

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣中小企業張姓前董事長開BMW X6休旅車上高速公路不滿辛女超車，開到前面兩度急煞逼車，辛女失控翻車，5歲兒子噴飛車外慘死。一審時，張男試圖找人關說法官，仍依肇事致死逃逸罪判處3年2月徒刑；近日二審宣判，張男終於坦承犯行，願賠償1200萬元調解，改判2年，緩刑5年。辛女說，「終於得到司法正義」。

    判決書指出，張男（68歲）2023年2月在國道1號彰化段不滿辛姓女子（41歲）超車，狂閃大燈和按喇叭，超速超車到辛女前方急煞兩次逼車，導致辛女失控翻車，辛女5歲兒子噴到車外不幸身亡。

    一審審理時，張男辯稱是對方爆胎才翻覆，與他無關，否認肇事逃逸，審理時還試圖找人關說審判長「希望獲得較有利的判決」，被法官當庭戳破，彰化地院認定他犯後態度惡劣，依過失致死罪、肇事致死逃逸罪判處3年2月徒刑。全案進入二審，張男終於坦承犯行，願意賠償1200萬元做調解，法官改判2年、緩刑5年。

    辛女說，車禍造成她骨盆腔尾椎碎裂，多次開刀治療，為了籌打官司費用，不得不忍痛工作。收到二審判決書當晚就夢見兒子帶著笑容，心裡又悲又喜，「難過的是兒子永遠不在了，高興的是司法終於得到伸張」。

    「我覺得賠5000萬都不夠」，辛女說，她長達2年無法替兒子申冤，不解對方為何不在一審時就認罪，還不斷狡辯，幸好法官明察秋毫，做出有罪判決；上訴時對方就馬上認罪，願意賠償達成調解，但這過程已令她都身心俱疲，也自責「永遠就是要活在失去孩子的痛苦中」。

    辛女捧著5歲兒子遺照出席調解庭。（資料照）

    辛女捧著5歲兒子遺照出席調解庭。（資料照）

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