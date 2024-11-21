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    首頁　>　社會

    悲傷！彰化7旬阿公晚上剛走出家門 遭18歲機車騎士撞擊不治

    彰化縣秀水鄉民意街發生死亡車禍，7旬梁姓阿公才剛走出家門不久，就遭機車騎士撞上，梁姓阿公送醫不治，騎士也多處擦傷。（民眾提供）

    彰化縣秀水鄉民意街發生死亡車禍，7旬梁姓阿公才剛走出家門不久，就遭機車騎士撞上，梁姓阿公送醫不治，騎士也多處擦傷。（民眾提供）

    2024/11/21 00:22

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣秀水鄉民意街20日晚間傳出死亡車禍，73歲梁姓阿公疑因睡不著要出門走走，才剛走出家門，就遭到18歲王姓機車騎士撞上，阿公當場倒地，當場沒有呼吸心跳，送醫後宣告不治，機車騎士也因多處擦傷送醫，車禍發生原因調查中。

    彰化消防局20日晚間9時許接獲民眾報案，在秀水鄉民意街發生機車與行人的意外，救護車抵達現場時發現，73歲梁姓阿公遭機車撞擊倒在路旁，由於頭部受創，當場就失去呼吸心跳，送往彰化秀傳醫院搶救，仍宣告不治。而18歲王姓機車騎士在發生意外後，因為身上多處擦傷，也由救護車送醫救治，沒有生命危險。

    這場意外因為撞擊聲大，加上梁姓阿公才剛走出家門不久就遭撞擊，也讓附近鄰居都關心阿公的傷勢，據鄰居透露，梁姓阿公疑似是因為睡不著，才說要出門走走，沒想到才剛走出家門，就發生天人永隔的憾事。

    彰化縣秀水鄉民意街發生死亡車禍，7旬梁姓阿公才剛走出家門不久，就遭機車騎士撞上，梁姓阿公送醫不治，騎士也多處擦傷。（民眾提供）

    彰化縣秀水鄉民意街發生死亡車禍，7旬梁姓阿公才剛走出家門不久，就遭機車騎士撞上，梁姓阿公送醫不治，騎士也多處擦傷。（民眾提供）

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