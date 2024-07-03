週四高溫飆36度 紫外線爆表注意防曬

高溫將持續數天，請民眾外出注意防曬、補水。（資料照）

2024/07/03 21:08

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週四（4日）各地晴到多雲且高溫炎熱，大台北盆地及中南部近山區，甚至有36度以上高溫，請注意防曬補水。

中央氣象署提醒，明日各地為晴到多雲、高溫炎熱的天氣，環境風場為東南風，各山區及嘉義以南地區仍要留意午後雷陣雨，並有局部大雨發生機率，請注意短延時強降雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象。

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氣溫方面，東半部高溫32到34度，西半部高溫普遍可以來到35、36度，大台北盆地及中南部近山區容易有36度以上高溫出現，戶外活動請多補充水分並且做好防曬工作。

天氣風險公司提醒，由於太平洋高壓勢力在週四、週五會更強，並持續到週日，各地都會是晴時多雲的天氣，這種高溫環境將持續好幾天，民眾要對高溫的長期抗戰有心理準備。同時因高壓強，午後雨在週四後會明顯變少，只剩山區零星發展。

紫外線方面，除了台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化市、連江縣為紅色「過量級」；其餘縣市均為紫色「危險級」。

空氣品質方面，宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

明日天氣狀況。（圖截取自中央氣象署）

明日紫外線狀況。（圖截取自中央氣象署）

明日空氣品質狀況。（圖截取自環境部空氣品質監測網）

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