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活化口湖傳統漁村有成 金湖休閒農業區獲金牌農村銅牌

口湖鄉金湖休閒農業區獲金牌農村銅牌，今縣府前往貼紅榜祝賀。（記者李文德攝）

口湖鄉金湖休閒農業區獲金牌農村銅牌，今縣府前往貼紅榜祝賀。（記者李文德攝）

2024/07/06 13:21

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣口湖金湖休閒農業區坐落在台17省道東西兩側，由金湖休閒農業發展協會以口湖遊客中心做為聚落核心，串聯周邊景點讓偏遠漁村成為沿海觀光亮點。今年參加農業部舉辦金牌農村競賽，從974個農村社區競爭中奪得銅牌。營運經理蔡云姍表示，這次得獎不是僥倖，如背後沒有各方力量相挺，並不會有此成就。

金湖休閒農業區原是一處傳統漁村聚落，而發展協會約7年前進駐口湖遊客中心作為發展核心，推動宜梧滯洪池、梧北鐵花窗等特色景點遊程，更跨域整合雲林、嘉義，規劃「樂活雲嘉南濱海遊」等遊程，讓偏遠於漁村成為沿海觀光亮點。

協會營運經理蔡云姍表示，協會進駐後便致力活化空間，設立農村社區小舖、魅力農店據點，藉此建立周邊產業行銷平台，讓當地農漁業特產得以展售。除此之外更主打「生態旅遊」，結合當地地景讓遊客們更能享受漁村獨特風貌，也因此創造就業機會，讓青年、銀髮族能夠為家鄉盡心力。

農業區今年參加金牌農村競賽奪得銅牌成績，地方無不欣喜。今早雲林縣長張麗善、文觀處長陳璧君、口湖鄉長李龍飛、地方民代及村長都到口湖遊客中心張貼紅榜表示祝賀。張麗善表示，此次古坑華南社區獲金牌、口湖金湖社區獲銅牌，這是雲林縣非常難得殊榮。期望藉由2處得獎社區的帶動，帶領雲林其他農村社區更進一步蓬勃發展。

蔡云姍表示，此次得獎並不是僥倖，而是周邊村落及協會每位人員盡心付出，如果背後沒有各方力量互相協助，也不會有此成就。

口湖鄉金湖休閒農業區獲金牌農村銅牌，今縣府前往貼紅榜祝賀。（記者李文德攝）

口湖鄉金湖休閒農業區獲金牌農村銅牌，今縣府前往貼紅榜祝賀。（記者李文德攝）

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