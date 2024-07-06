野柳地質公園也發現「水豚君」 趴岩石中似覓食

新北市萬里區野柳地質公園以奇岩怪石聞名於世，其中以女王頭最廣為世人熟悉；近日有民眾發現在公園第三區有奇岩酷似「水豚君」，模樣逗趣可愛。（記者俞肇福攝）

2024/07/06 13:22

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市萬里區野柳地質公園以奇岩怪石享譽國內外，其中以女王頭最為世人知曉；近日有眼尖的民眾發現，在野柳地質公園內第三區有一顆岩石，看起來像水豚君，趴在岩石中似在覓食，模樣逗趣，吸引遊客拍照。

野柳地質公園經營團隊新空間國際有限公司總經理湯錦惠說，在地質公園最尾端的第三區，面臨太平洋和東海的交界處。從高處往瞭望亭看過去，可以發現當地漁民俗稱三塊岩的一處岩石中，上方有一顆大石頭水豚君趴著的模樣，趴臥在一堆蕈狀岩中。

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遊客陳小姐說，因為在石頭堆裡，不易發現，仔細看好像水豚君趴在那裡，「太萌了」！「好可愛」！這顆岩石坐西朝東往九份方向，如果靠近點看，相似度更高。

另外，有人說像河馬、鼠豚，這處特殊地質景觀，因為地處偏遠的第三區，需要上上下下要有體力，平日人煙罕至，生態保持良好。

湯錦惠說，野柳地質公園怪石嶙峋，除了諸如知名地質景觀女王頭、俏皮公主、仙女鞋、大象外，還有許多等遊客來仔細觀賞。

湯錦惠表示，這次傳出酷似水豚君的石頭位於地質公園內的第三區：另外，之前在新北市瑞芳區的象鼻岩，坍塌後，也是拍照民眾發現，象鼻岩變成水豚君。

新北市萬里區野柳地質公園以奇岩怪石聞名於世，近日有民眾發現在公園第三區有奇岩酷似「水豚君」，模樣逗趣可愛。圖為玩偶水豚君的模樣。（記者俞肇福攝）

新北市萬里區野柳地質公園以奇岩怪石聞名於世，近日有民眾發現在公園第三區有奇岩酷似「水豚君」，模樣逗趣可愛。圖片中的水豚君可愛模樣，吸引民眾拍照。（記者俞肇福攝）

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