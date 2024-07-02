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熱！週三3縣市恐飆38度 西半部、山區慎防午後雷雨

氣象署指出，週三仍高溫炎熱，東南部地區雨恆春半島不定時有零星雨勢，午後西半部地區及各地山區也有局部短暫雷陣雨。（資料照）

氣象署指出，週三仍高溫炎熱，東南部地區雨恆春半島不定時有零星雨勢，午後西半部地區及各地山區也有局部短暫雷陣雨。（資料照）

2024/07/02 22:53

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週三（3日）台灣附近風向轉為東南風，迎風面的東南部地區偶有雨勢，午後西半部與山區則會有雷雨，外出活動請注意天候變化，留心短延時強降雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象。各地高溫炎熱，要注意防曬及多補充水分。

中央氣象署預報，週三東南部地區及恆春半島有不定時零星短暫陣雨，午後西半部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區及各地山區並有局部大雨發生的機率。

溫度方面，預測西半部高溫普遍約35到37度，尤其是中南部地區有局部37度以上高溫發生的機率，東半部高溫32到34度，中午前後紫外線強，台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現機率；台北市、新北市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、花蓮縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫機率，提醒外出估好防曬措施，多補充水分，慎防熱傷害。

未來幾天天氣，天氣風險公司指出，太平洋高壓的中心未來兩天會逐漸朝向琉球海面移動，更加接近台灣，午後雷陣雨未來有減少趨勢，氣溫在週四後可能會進一步升高，可能要到週日高壓勢力略減弱，午後雷陣雨才會又增多，高溫才會略下降。

紫外線指數部分，週三各縣市達過量級或危險級。

空氣品質方面，週三環境風場為東南風。竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區為「普通」等級。

週三西半部高溫約35到37度，東半部高溫32到34度。（擷取自中央氣象署網站）

週三西半部高溫約35到37度，東半部高溫32到34度。（擷取自中央氣象署網站）

氣象署對13縣市發布高溫資訊，週三台南市、高雄市、屏東縣有38度極端高溫出現機率；台北市、新北市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、花蓮縣、台東縣有連續出現36度高溫機率。（擷取自中央氣象署網站）

氣象署對13縣市發布高溫資訊，週三台南市、高雄市、屏東縣有38度極端高溫出現機率；台北市、新北市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、花蓮縣、台東縣有連續出現36度高溫機率。（擷取自中央氣象署網站）

週三紫外線強烈，各縣市達過量級或危險級。（擷取自中央氣象署網站）

週三紫外線強烈，各縣市達過量級或危險級。（擷取自中央氣象署網站）

空品方面，竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

空品方面，竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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