日系健身房b-monster無預警停業 北市消保官：業者願退費

「b-monster」大門深鎖。（台北市法務局提供）

2024/07/06 13:25

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市信義區日系健身房「b-monster」於7月4日凌晨無預警停業，不少會員前往後才驚覺健身房關閉，並聯絡不上業者，不但撲空還求償無門，部分會員向台北市消保官投訴，台北市法務局消保官潘宏政昨與體育局到門市稽查，針對消費爭議，潘宏政表示，業者表示願意退費，且會妥適處理；下週將會請業者到市府，說明整體退費的方案及流程。

日本b-monster健身房在5年前插旗台灣，近期官網發聲明公告表示，前員工店長、副店長、教練等，涉及刑事犯罪，公司予以解僱，卻夥同外部人士佔領該公司營業場所，為保護會員進出安全及員工職場安全，自7月4日全館停業，至獲得安全無虞時，再決定是否開業，全體員工薪資照發、不受影響，會員可申請退費。

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潘宏政表示，5日下午偕同體育局至「b-monster」門市現場稽查，現場大門深鎖未有營業，針對b-monster員工跟公司間的勞資爭議，將請勞動局介入；消費爭議的部分，體育局與b-monster業者聯絡後，業者表示願意退費，且會妥適處理消費爭議，體育局將於下週請業者到市府說明整體退費的方案及流程。

b-monster健身房在5年前插旗台灣。（取自「b-monster」IG）

「b-monster」發出公告。（台北市法務局提供）

「b-monster」大門深鎖，台北市消保官及體育局前往稽查。（台北市法務局提供）

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