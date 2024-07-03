高壓勢力越來越強 天氣風險：要有高溫長期抗戰的心理準備

太平洋高壓勢力增強持續到週日，要有高溫長期抗戰的心理準備。（資料照）

2024/07/03 10:05

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（3日）太平洋高壓勢力稍微增強，台灣附近轉東南風，各地雲量減少，中南部有38度極端高溫出現的機會，天氣風險公司預估明後天（4-5日）太平洋高壓勢力更強，持續到週日（7日），要有高溫長期抗戰的心理準備。

天氣風險公司分析師廖于霆表示，今太平洋高壓勢力稍微增強，台灣附近轉東南風，各地雲量減少，台南、高雄、屏東，有38度極端高溫出現的機會，台北、新北、台中、彰化、南投、雲林、嘉義縣市、花蓮、台東有連續出現36度高溫的機會，氣溫高對身體健康的壓力很大，要留意家中長輩、小朋友以及寵物。

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除高溫外，今日還有午後雷陣雨，發生的範圍也比較大，從台南嘉義以北到中北部山區都有機會，不排除有短時大雨發生機會，如果是在外工作，要留意突如其來的大雨。

預估太平洋高壓勢力明後天會更強，並持續到週日，各地都是晴時多雲的天氣，這種高溫環境還要好幾天，大家要有心理準備這是對高溫的長期抗戰；午後雨在週四後會明顯變少，只剩山區零星發展，由於高壓籠罩台灣附近的西北太平洋，抑制颱風發展環境，目前仍看不出有颱風發展跡象。

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