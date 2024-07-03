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高溫飆到37度！中南部慎防「危險級」紫外線

今日西半部高溫普遍約35至37度，尤其中南部有局部地區可能出現37度以上高溫，高溫範圍也較為廣泛。（資料照）

今日西半部高溫普遍約35至37度，尤其中南部有局部地區可能出現37度以上高溫，高溫範圍也較為廣泛。（資料照）

2024/07/03 06:52

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，由於太平洋高壓逐漸增強，台灣附近轉為東南風，各地為晴到多雲、高溫而炎熱的天氣，預測西半部高溫普遍約35至37度，尤其中南部有局部地區可能出現37度以上高溫，高溫範圍也較為廣泛，東半部高溫32至34度，民眾外出應做好防曬措施，並多補充水分。

今日天氣方面，位於迎風面的東南部地區及恆春半島有不定時零星短暫陣雨，午後西半部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，其中在中南部地區及各地山區有局部大雨發生，需注意短延時強降雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象。

紫外線指數預報部份，台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、連江縣、金門縣達到「過量級」，其他縣市均為「危險級」。空氣品質部份，竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區為「普通」等級。

週四至週六（4日至6日）仍為東南風，各地為晴到多雲且高溫炎熱，尤其5日、6日大台北地區有可能出現37度以上高溫。降雨方面，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後熱力作用下，中南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨；週六（6日）清晨至上午因海陸風輻合，中南部地區亦有零星短暫陣雨，午後南部地區及中部以北山區有局部大雨發生。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
27 ~ 36 28 ~ 35 29 ~ 36 27 ~ 32

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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