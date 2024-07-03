「心鼓坊」環島巡演 國中生策畫鼓藝分享瑞芳故事

新北市瑞芳心鼓坊學員努力練習鼓藝，7月7日將巡島演出，透過鼓藝分享瑞芳歷史故事之美。（心鼓坊提供）

2024/07/03 09:28

〔記者盧賢秀／新北報導〕新北市瑞芳的在地藝文團隊「心鼓坊」，由一群15歲的國中生策畫，7月7日起展開1週環島演出，透過鼓藝到全台分享瑞芳的歷史故事之美，巡迴演出將走訪苗栗白沙屯拱天宮、彰化鹿港玻璃廟、台南祀典大天后宮、屏東車城福安宮、雲林北港朝天宮，最後回到新北瑞芳火車站前廣場表演。

「心鼓坊」是瑞芳在地藝文團隊，過去致力於藝文推廣與傳承，這次活動，由心鼓坊老師引導一群平均15歲的國中生自主策畫、執行，展現年輕一代的創意與活力，也彰顯他們對地方文化的深刻理解與熱愛。

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心鼓坊表示，這次環島巡演並非僅是一場文化表演，而是展示年輕人力量、才華與組織能力的團隊，完全由國中生自主完成演出，觀眾們不僅能欣賞到精湛的鼓藝表演，更能感受到來自瑞芳年輕人對家鄉的熱愛與文化傳承的使命感；為了此次表演，年輕學子近期也緊鑼密鼓的安排各項練習，除了練鼓還鍛鍊體能，希望展現出最完美的表演。

「2024奏夏The one—帶著心鼓去交流」是這次演出主軸，透過鼓藝分享瑞芳歷史、人文與自然環境，年輕鼓手們將在鼓聲中傳遞瑞芳故事，將這片土地的美好與年輕學子熱情分享給更多人。若民眾想知道關於演出的詳細信息與動態，可關注心鼓坊的臉書粉絲專頁「心鼓坊Xingofun」。

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