為高雄輕軌大順路段而生 350公尺「龍德東路」通車啟用

與輕軌大順路段平行的龍德東路今正式通車。（記者王榮祥攝）

2024/07/04 13:58

〔記者王榮祥／高雄報導〕為舒緩高雄輕軌大順路段車流而啟動的350公尺「龍德東路」計畫，今在南部烈日下正式通車，高市副市長林欽榮引述交通局估算資料，龍德東路可移轉大順路高達28%車流量，議長康裕成也肯定市府團隊讓高雄更有魅力。

龍德東路為東西向，全長350公尺，西接河堤南路與龍德新路，東至民族路，與龍德新路被規劃為輕軌大順路段（東西向）替代道路，26米寬的道路除雙向各一快一混和車道，還有3公尺寬人行道與兩公尺寬的植栽。

請繼續往下閱讀...

高市地政局說明，龍德東路屬於107期公辦重劃區項目之一，道路周邊原屬乙種工業區透過公辦重劃為特定商業專用區，並規劃有綠地、停車場，地下更設計滯洪箱涵，整個重劃區面積3.76公頃，商業土地有2.24公頃，整體重劃工程至7月3日進度為84.7%，較預定進度76.75%超前7.95%，預計於今年底前完工。

林欽榮表示，龍德東路銜接年初啟用的龍德新橋、龍德新路及新闢的新德路南側道路，打造出一條全新東西向道路，將博愛路、自由路與民族路這3條南北向的重要幹道，串接成完整路網，快速疏導區內義享天地A館、好市多大順店、即將完工的義享天地B館帶來的繁忙車潮。

他引述交通局估算，龍德東路完工啟用後，即可移轉大順路高達28%車流量，讓大順路沿線路口績效，由原先F級提升至D級，相信會讓市民很有感；根據交通局監測，輕軌大順路段通車後車流量較施工中減少27.5%，旅行速率較施工中提升22.6%。

議長康裕成今受邀到場見證，他形容龍德東路完工通車是一項「amazing action,crazy idea,mission impossible 」，不但解決輕軌建設帶來疑慮、帶動市區發展，也讓高雄成為台灣最棒、最有魅力的城市！

龍德東路西接河堤南路（圖中路口）與龍德新橋，往東延至民族路。（記者王榮祥攝）

龍德東路預計可分流輕軌大順路段28%車流。（記者王榮祥攝）

龍德東路人行道規劃3公尺寬。（記者王榮祥攝）

龍德東路通車前一晚，高市地政局空拍夜景照。（地政局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法