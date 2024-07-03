《高雄》輕軌上半年運量 比去年同期增75％

2024/07/03 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌上半年運量結算，共搭載六百五十八萬餘人次，比去年上半年三百七十五萬餘人次、大幅增加七十五％，接續暑假與秋冬旅遊好時機，加上演唱會等活動助陣，高捷樂觀預期輕軌運量會再寫紀錄。

高雄輕軌今年元旦成圓試營運，持電子票證可免費搭乘，加上「黃色小鴨」等人氣活動加持，吸引大批民眾嘗鮮。

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受託操作輕軌的高雄捷運公司統計，試營運期間（元旦到二月廿五日），總運量達二七九萬餘人次，平均日運量四萬九千餘人次，最高單日運量大年初一九萬六千餘人次，相關數據都是輕軌營運十年來新高。

二月廿六日起恢復正常收費，起跳至前五公里廿元，後續每兩公里加五元，第九公里後都是卅五元，持電子票證打八五折。

正常收費後，輕軌運量也恢復常態，三月每日平均運量三萬零四百餘人次，比去年三月成長七十五％，四月日均運量約兩萬九千餘人次，較去年同期增加卅四％，五月日均運量兩萬九千餘人次，較去年同期增加六十四％。

高捷統計，六月日均運量三萬一千餘人次，比去年同期增長六十一％，一到六月（上半年）累計總運量六百五十八萬餘人次，比去年上半年三百七十五萬餘人次、大幅增加七十五％。

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