高雄輕軌成圓元年上半年破658萬人搭乘 比去年同期增75％

高雄輕軌成圓元年上半年共搭載658萬餘人次。（記者李惠洲攝）

2024/07/03 00:17

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌成圓元年上半年運量結算，共搭載658萬餘人次，比去年上半年375萬餘人次、大幅增加約75％，接續暑假與秋冬旅遊高雄好時機，加上演唱會等活動助陣，高雄捷運公司樂觀預期輕軌會再寫紀錄。

高雄輕軌今年元旦成圓試營運，持電子票證可免費搭乘，加上黃色小鴨等人氣活動加持，吸引大批民眾嘗鮮。

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受託操作輕軌的高雄捷運公司統計元旦到2月25日試營運期間，總運量達279萬餘人次，平均日運量4.9萬餘人次，最高單日運量是大年初一的9.6萬餘人次，相關數據都是輕軌營運10年來新高。

高雄輕軌2月26日起恢復正常收費，起跳到前5公里20元，後續每2公里加5元，第9公里後都是35元，持電子票證打85折。

正常收費後，輕軌運量也恢復常態，3月每日平均運量3.04萬餘人次，比去年3月成長75％；4月的日均運量約2.9萬餘人次，較去年同期增加34％；5月的日均運量2.9萬餘人次，較去年同期增加64％。

高捷統計，6月的日均運量3.1萬餘人次，比去年同期增長61％；而1到6月累計總運量658萬餘人次，比去年上半年375萬餘人次、大幅增加75％。

高捷分析，恢復正常收費後，從3月到6月，每月的日均運量都在3萬人次左右，顯示輕軌已有一定客群，接下來是暑假及南部最適合旅遊的秋冬時期，加上大型藝文節目、演唱會等，樂觀預料輕軌下半年會再寫下許多紀錄。

高雄輕軌成圓正常收費後，日均運量均在3萬左右。（記者王榮祥攝）

高雄輕軌成圓後，已成為許多民眾通勤主要選擇。（記者李惠洲攝）

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