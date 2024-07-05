爆熱！彰化縣「進烤箱」體感溫度破40度

中央氣象局發佈高溫特報，今天彰化縣為橙色燈號，有11個鄉鎮市高溫可能出現37度或以上高溫。（圖擷取中央氣象局官網）

2024/07/05 10:59

〔記者張聰秋／彰化報導〕炙熱天氣讓彰化縣「進烤箱」，體感溫度飆升至快40度。中央氣象局發佈高溫特報，今天彰化縣為橙色燈號，高溫超過36度持續籠罩。在26個鄉鎮市中，有11個鄉鎮市可能出現37度或以上高溫，彰化縣政府呼籲大家，今明兩天非必要儘量減少上午10點至下午3點的外出。

高溫特報範圍主要涵蓋彰化縣東南角，包括臨八卦山脈的員林、溪湖、田中、大村、埔心、永靖、社頭、二水、北斗、田尾、溪州等地。溪湖鎮日前還一度飆到全台最高溫。

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這個超級夏天，34、35度已成日常，熱暈、中暑送醫情況頻發，彰化縣衛生局提醒大家，在高溫時段（上午10點至下午3點）儘量避免戶外活動，如無法避免，建議採取以下措施以避免熱傷害：

1、多喝水：保持身體水分，避免飲用含糖或含酒精飲料。

2、穿著輕便：選擇輕薄、淺色衣物，戴帽子或使用遮陽傘。

3、保持室內涼爽：使用空調或電扇，關閉窗簾減少陽光直射。

衛生局提醒，如果發現身體出現熱傷害徵兆，包括體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速等，務必迅速離開高溫環境，設法降低體溫（如鬆脫衣物、泡冷水、用水擦拭身體或搧風等），提供少量加鹽的冷開水或電解質飲料，並盡快就醫。

高溫天氣，熱到會讓人頭暈，彰化縣衛生局提醒大家多喝水，保持身體水分，避免飲用含糖或含酒精飲料。 （記者張聰秋攝）

高溫熱到讓人受不了，多喝水維持身體水分很重要。（記者張聰秋攝）

超級夏天 來了，彰化縣政府彰化縣政府呼籲民眾，今明兩天非必要儘量減少上午10點至下午3點的外出。待在家保持室內涼爽，使用空調或電扇，關閉窗簾減少陽光直射。 （記者張聰秋攝）

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