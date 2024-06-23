為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

熱！ 各地高溫上看36度 防「危險級」紫外線

各地高溫普遍為33至35度，西半部近山區或河谷、台東地區及花蓮縣縱谷溫度會再更高。（資料照）

各地高溫普遍為33至35度，西半部近山區或河谷、台東地區及花蓮縣縱谷溫度會再更高。（資料照）

2024/06/23 07:00

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，由於持續受太平洋高壓影響，各地多雲到晴、高溫炎熱，僅南部及東南部地區偶爾有零星陣雨，午後中部以北、東北部、東部地區及各地山區則要留意局部短暫雷陣雨。

今日氣溫方面，各地高溫普遍為33至35度，西半部近山區或河谷、台東地區及花蓮縣縱谷溫度會再更高一些，有局部地區可能會出現36度左右或以上高溫，感受上相當炎熱。

紫外線指數預報部份，花蓮縣、台東縣、屏東縣、高雄市、澎湖縣達到「危險級」，其他縣市均為「過量級」，民眾外出請注意防曬、多補充水分。空氣品質部份，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

週一至週四（24至27日）受太平洋高壓持續影響，各地為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，北部地區及各地山區有局部短延時大雨。

此外週一、週二中部以北地區午後降雨時間較長，不定時的陣雨會持續至晚上，民眾出門在外請注意天氣變化。溫度方面，各地普遍高溫來到33到35度之間，西半部近山區或河谷、花東縱谷局部溫度會再更高。

週五、週六（28日、29日）中南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
28 ~ 36 28 ~ 35 29 ~ 34 27 ~ 32

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
熱！今各地晴時多雲午後雷陣雨 高溫上看36度
2024/06/22 09:48

熱！今各地晴時多雲午後雷陣雨 高溫上看36度
14縣市飆高溫 台北社子38.5度
2024/06/22 11:57

14縣市飆高溫 台北社子38.5度

誰能比肩信義區？ 新北這區最具資格
預防中暑喝多少水才夠？醫師鍾稟彥：觀察排尿狀況而定
2024/06/22 21:16

預防中暑喝多少水才夠？醫師鍾稟彥：觀察排尿狀況而定
週日高溫炎熱 午後防雷陣雨
2024/06/22 22:45

週日高溫炎熱 午後防雷陣雨

台積電帶動高大特區 景觀輕豪宅當紅
未來一週「很熱」！高溫飆35度 午後有雷陣雨成日常
2024/06/22 19:40

未來一週「很熱」！高溫飆35度 午後有雷陣雨成日常
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播