熱！ 各地高溫上看36度 防「危險級」紫外線

各地高溫普遍為33至35度，西半部近山區或河谷、台東地區及花蓮縣縱谷溫度會再更高。（資料照）

2024/06/23 07:00

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，由於持續受太平洋高壓影響，各地多雲到晴、高溫炎熱，僅南部及東南部地區偶爾有零星陣雨，午後中部以北、東北部、東部地區及各地山區則要留意局部短暫雷陣雨。

今日氣溫方面，各地高溫普遍為33至35度，西半部近山區或河谷、台東地區及花蓮縣縱谷溫度會再更高一些，有局部地區可能會出現36度左右或以上高溫，感受上相當炎熱。

請繼續往下閱讀...

紫外線指數預報部份，花蓮縣、台東縣、屏東縣、高雄市、澎湖縣達到「危險級」，其他縣市均為「過量級」，民眾外出請注意防曬、多補充水分。空氣品質部份，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

週一至週四（24至27日）受太平洋高壓持續影響，各地為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，北部地區及各地山區有局部短延時大雨。

此外週一、週二中部以北地區午後降雨時間較長，不定時的陣雨會持續至晚上，民眾出門在外請注意天氣變化。溫度方面，各地普遍高溫來到33到35度之間，西半部近山區或河谷、花東縱谷局部溫度會再更高。

週五、週六（28日、29日）中南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 28 ~ 36 28 ~ 35 29 ~ 34 27 ~ 32

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法