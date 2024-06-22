預防中暑喝多少水才夠？醫師鍾稟彥：觀察排尿狀況而定

中央氣象署22日針對16縣市發布高溫橙色燈號，其中台北市、雲林縣和屏東縣更出現38度高溫。（記者林承鴻攝）

2024/06/22 21:16

〔記者林承鴻／台北報導〕中央氣象署今天針對16縣市發布高溫橙色燈號，中暑風險不可輕忽。台北市立聯合醫院急診主任鍾稟彥提醒，無論在室內室外，都一定要適時補充水分，每個人需要攝取的水量不同，建議觀察排尿狀況，至少3到4個小時要上1次廁所，才代表喝水量夠。

根據衛福部疾管署統計，6月截至16日為止，全台至少新增161人次因熱傷害就醫，鍾稟彥說，預防中暑不外乎就是適時補充水分、不要直曬太陽並充足休息，他說許多人會有迷思，認為1天至少要喝2公升、甚至3公升的水才夠，但他說其實每人每天需要攝取的水量不同，應該依照排尿的狀況判斷，一般來說，1天至少上廁所5次左右才算正常。

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鍾稟彥解釋，有的人可能流汗量非常大，因此就需要補充較多水分，醫學上來講，比較喜歡以排尿量和排尿次數，來判斷攝取水分是否足夠。他說有上廁所才代表身體水分夠，判斷標準為3到4個小時要上1次廁所，民眾也可以透過尿液顏色觀察，如果顏色偏深，就代表水喝不夠。

鍾稟彥補充，在戶外工作的人應該每30分鐘就休息一下，而大量流汗除了喝水，更要特別留意補充鹽分，若鹽分已經流失很多卻沒有補充，容易造成肌肉抽筋、熱痙攣，甚至可能引發熱衰竭。市售運動飲料糖分含量偏高，不適合大量飲用，他建議民眾或糖尿病患者，可自己在開水內加一點點的鹽，或選擇喝等滲透壓的飲料。

而夏天進出冷氣房有時會頭痛，鍾稟彥說關鍵還是在水分，人在冷氣房內身體還是會一直排汗，只是因為涼涼的，所以沒有特別的感覺，但一到熱的地方，當身體水分或鹽分已經不足，就可能出現暈眩或噁心想吐的症狀。而冷熱溫差太大，也會造成血管劇烈收縮，導致部分人容易頭痛。

鍾稟彥建議在冷氣房內可加件外套、不要直吹冷氣，並定時補充水分，減緩因為溫差太大，或是水分流失太多造成的頭暈、噁心或不舒服。他說若真的因為進出冷氣房感到不適，應先坐下來好好休息，並補充水分，休息一下後症狀就會好很多。

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