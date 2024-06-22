週日高溫炎熱 午後防雷陣雨

週日（23日）各地多雲到晴，高溫炎熱，午後留意中部以北、東北部、東部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。（資料照）

2024/06/22 22:45

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週日（23日）各地多雲到晴，高溫普遍為33至35度，午後則要留意中部以北、東北部、東部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。

中央氣象署預報，明天持續受太平洋高壓影響，各地多雲到晴，高溫炎熱，僅東南部地區及恆春半島偶爾有零星陣雨，清晨至上午中南部地區受海陸風輻合作用亦有零星短暫陣雨或雷雨，午後則要留意中部以北、東北部、東部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，特別在北部地區及各地山區易有短延時大雨發生，外出請注意天氣的變化並攜帶雨具備用。

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溫度方面，各地高溫普遍為33至35度，西半部近山區或河谷、台東地區及花蓮縣縱谷溫度會再更高一些，有局部36度左右或以上的機率，感受上相當炎熱，外出活動務必做好防曬並多補充水分。

紫外線方面，明天花蓮縣、台東縣、屏東縣、高雄市、澎湖縣為「危險級」，其餘縣市皆為「過量級」。

天氣風險公司指出，下週一二太平洋高壓勢力稍微增強，各地雲量更少，午後陣雨強度減弱，範圍縮減，下週三高壓勢力減弱，各地午後雨增多，下週四之後太平洋高壓明顯增強，各地為晴時多雲天氣，午後雷陣雨轉零星，高溫可能還會比現在略高。

氣象署也提醒，馬祖、綠島及桃園、新竹沿海空曠地區易有較強陣風，請注意。另外，行經山區路段應提高警覺，做好防護措施，留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，並注意自身安全。

空氣品質方面，明天環境風場為偏南風，迎風面擴散條件較佳，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

溫度方面，各地高溫普遍為33至35度。（擷自中央氣象署）

紫外線方面，花蓮縣、台東縣、屏東縣、高雄市、澎湖縣為「危險級」，其餘縣市皆為「過量級」。（擷自中央氣象署）

空氣品質方面，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。（擷自空氣品質監測網）

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