為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

週日高溫炎熱 午後防雷陣雨

週日（23日）各地多雲到晴，高溫炎熱，午後留意中部以北、東北部、東部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。（資料照）

週日（23日）各地多雲到晴，高溫炎熱，午後留意中部以北、東北部、東部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。（資料照）

2024/06/22 22:45

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週日（23日）各地多雲到晴，高溫普遍為33至35度，午後則要留意中部以北、東北部、東部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。

中央氣象署預報，明天持續受太平洋高壓影響，各地多雲到晴，高溫炎熱，僅東南部地區及恆春半島偶爾有零星陣雨，清晨至上午中南部地區受海陸風輻合作用亦有零星短暫陣雨或雷雨，午後則要留意中部以北、東北部、東部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，特別在北部地區及各地山區易有短延時大雨發生，外出請注意天氣的變化並攜帶雨具備用。

溫度方面，各地高溫普遍為33至35度，西半部近山區或河谷、台東地區及花蓮縣縱谷溫度會再更高一些，有局部36度左右或以上的機率，感受上相當炎熱，外出活動務必做好防曬並多補充水分。

紫外線方面，明天花蓮縣、台東縣、屏東縣、高雄市、澎湖縣為「危險級」，其餘縣市皆為「過量級」。

天氣風險公司指出，下週一二太平洋高壓勢力稍微增強，各地雲量更少，午後陣雨強度減弱，範圍縮減，下週三高壓勢力減弱，各地午後雨增多，下週四之後太平洋高壓明顯增強，各地為晴時多雲天氣，午後雷陣雨轉零星，高溫可能還會比現在略高。

氣象署也提醒，馬祖、綠島及桃園、新竹沿海空曠地區易有較強陣風，請注意。另外，行經山區路段應提高警覺，做好防護措施，留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，並注意自身安全。

空氣品質方面，明天環境風場為偏南風，迎風面擴散條件較佳，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

溫度方面，各地高溫普遍為33至35度。（擷自中央氣象署）

溫度方面，各地高溫普遍為33至35度。（擷自中央氣象署）

紫外線方面，花蓮縣、台東縣、屏東縣、高雄市、澎湖縣為「危險級」，其餘縣市皆為「過量級」。（擷自中央氣象署）

紫外線方面，花蓮縣、台東縣、屏東縣、高雄市、澎湖縣為「危險級」，其餘縣市皆為「過量級」。（擷自中央氣象署）

空氣品質方面，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。（擷自空氣品質監測網）

空氣品質方面，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。（擷自空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
詭異！夏至傍晚中部天空染成橘紅色
2024/06/21 20:48

詭異！夏至傍晚中部天空染成橘紅色
預防中暑喝多少水才夠？醫師鍾稟彥：觀察排尿狀況而定
2024/06/22 21:16

預防中暑喝多少水才夠？醫師鍾稟彥：觀察排尿狀況而定

美術館核心區 高質感大樓享優越生活
中職》氣溫升高影響洋投表現 洪一中：有大巨蛋打很幸福
2024/06/21 20:52

中職》氣溫升高影響洋投表現 洪一中：有大巨蛋打很幸福
未來一週「很熱」！高溫飆35度 午後有雷陣雨成日常
2024/06/22 19:40

未來一週「很熱」！高溫飆35度 午後有雷陣雨成日常

台積電帶動高大特區 景觀輕豪宅當紅
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播