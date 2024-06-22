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未來一週「很熱」！高溫飆35度 午後有雷陣雨成日常

未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

2024/06/22 19:40

〔記者吳亮儀／台北報導〕未來一週天氣很熱！中央氣象署預報，未來一週每天中部以北縣市，午後有雷陣雨，且各地氣溫都很高，氣象署天天都會發布「高溫資訊」，提醒民眾注意。

氣象署預報員趙竑說，未來一週每天的溫度沒有大變化，「就是很熱，各地在33度到35度，每天氣象署都會發布高溫資訊」，他提醒，氣象署官網上都有「高溫資訊」，民眾可多留意。

氣象署在今天（22日）晚間就預先針對明天白天發布橙色、黃色高溫資訊，高溫橙色燈號包括基隆市、台北市、新北市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣；高溫黃色燈號包括桃園市、新竹縣、花蓮縣、台東縣。

降雨方面，趙竑指出，明天到下週四（27日）各地為多雲到晴，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，北部地區及各地山區並有局部大雨發生的機率。

他也特別點出，下週一到下週二（24日、25日）太平洋高壓較弱、水氣較多，這兩天午後下雨會持續到較晚，中部以北縣市到晚上都還有陣雨的狀況。

下週五、下週六（28日、29日）中南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其它地區為多雲到晴，午後中部以北、東北部、東部地區及其它山區有局部短暫雷陣雨。

未來一週天氣狀況。（氣象署提供）

未來一週天氣狀況。（氣象署提供）

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