解鎖「蘭花密碼」，興大植物學者楊長賢躋身中研院院士。（圖：興大提供）

2024/07/05 10:56

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中研院昨（4日）公佈新科士名單，投入花卉生技研究30年，多面向解鎖「蘭花密碼」的中興大學生物科技學研究所講座教授楊長賢，研究多次登上植物學頂尖期刊，對台灣農業花卉產業的研發貢獻良多，獲選中央研究院第34屆院士，也是以植物學領域當選院士的少數學者，楊長賢說，當選院士萬分榮幸，能當選不只是他個人的榮譽，也代表台灣植物學界被肯定。

楊長賢說，在國際植物科學領域上研究開花及花朵發育的調控是一個高度競爭的研究領域，1994年返國任教後，他就開始從事花卉生技的研究，藉由對蘭花、百合等不同植物進行研究，尤其在蘭花的開花、花器發育形成及後續的老化凋落等領域研究豐碩。

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其中在蘭花花形調控的研究上，他發現花萼、花瓣、唇瓣的形成是受兩種蛋白質複合體（protein complex）的調控，這個發現被稱為「Perianth （P） code model （花被密碼）」，成功解密「蘭花之美」的神秘面紗，在國際花卉研究的領域上有創新及突破性的貢獻，2015年發表於國際頂級的自然（Nature）系列期刊Nature Plants，不只被選為封面報導，更被選為當週Nature所有系列期刊的研究亮點。

之後又進一步研究發現「花被密碼」除調控花形，竟然還具有調控花朵顏色、花萼花瓣老化及花柄凋落的多重新功能，這項突破創新的研究成果2021年再發表於另一Nature系列頂級期刊Nature Communications，成果顯著提升台灣的國際學術地位，更對台灣農業花卉產業的研發貢獻良多，楊長賢也因相關研究成果，獲頒國科會傑出研究獎、教育部學術獎及終身國家講座等榮譽。

楊長賢說，能以植物學領域當選院士的學者很少，這次能當選不只是他個人的榮譽，也代表台灣植物學界被肯定；他也感謝上天對他的寬厚，及興大30年來提供研究環境與資源讓他能鑽研自己的興趣，及研究團隊、家人、親友支持。

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