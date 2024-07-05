中研院28新院士 7人是女性

中研院新科院士余振華。（記者廖振輝攝）

2024/07/05 05:30

院士提名前 首度要先確認有我國籍

〔記者楊媛婷、吳柏軒、陳嘉怡／台北報導〕中研院昨選出第卅四屆新科院士，這是首度院士提名前要先確認有我國國籍，院長廖俊智表示，新院士共有廿八名，是卅年來最多的一次，其中女性有七人，中研院院士為終身名譽職，是我國最高學術榮譽。

余振華 台灣先進半導體功臣

工程科學組召集人劉兆漢介紹該組新院士，有被譽為台灣先進半導體製程大功臣的台積電研發副總余振華；國內半導體光電領域權威的陽明交大終身講座教授李建平；曾領導建立美國空軍研究實驗室、亞太堅韌研究基金會國際顧問委員史維；美國工程院院士、柏克萊加大工學院院長金智潔，她研發讓半導體從廿八納米節點突破到十二納米節點的三維─鰭式場效應晶體管（FinFET）；在加州理工學院服務多年、建立氣候變遷下全球海平面上升後海洋動態現代紀錄的傅立倫；讓太陽能電池效率創紀錄、加大洛杉磯分校講座教授楊陽；使國際肯定台灣為高熵材料與合金發源地的清大教授葉均蔚；訂定PM2.5測試法的明尼蘇達大學董事教授裴有康。

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數理科學組召集人周美吟介紹數理科學院士，包含傑出數學家台大數學系教授王金龍；專長極限理論的密西根大學教授邢泰侖；專長原子物理的金政；醣科學專家、中研院基因體研究中心特聘研究員洪上程；發現質量超過一百億太陽黑洞的加大柏克萊分校講座教授馬中珮；曾在中國三峽大壩完工前，預測將對長江、東海、台灣近海海域造成衝擊的中山大學教授陳鎮東，他也是提出計算海洋吸收化石燃料二氧化碳公式的全球第一人；實驗凝聚態物理的加州理工學院講座教授葉乃裳；東京理科大學教授蔡兆申，是開拓微波量子光學研究領域的前鋒。

廖敏妃 開發清醒狀態手術

生命科學組召集人龔行健介紹，哈佛醫學院教授李純慧的研究加速對遺傳調控的理解；致力於膽固醇研究的美國達特茅斯大學生化系教授張大元；加大舊金山分校病理科教授黃金生，發現內分泌可能和腦部病變與衰退有關。中興大學講座教授楊長賢對蘭花分子的研究享譽國際；洛杉磯加大外科教授廖敏妃開發病患在清醒狀態腦腫瘤手術接受磁振造影技術；中研院分生所特聘教授蔡宜芳為植物學家。

人文及社會組六名新科院士，該組召集人王德威介紹，有台大法學院名譽教授王澤鑑；南加大教授李艷惠專長語言學；中研院社會所特聘研究員柯志明為社會史研究首位院士；區域經濟領域專家的中研院經濟所特聘研究員彭信坤；中國哲學研究大家、清大教授楊儒賓；擅長政治思想研究的中研院人社中心特聘研究員蕭高彥。

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