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（台中）梧棲曲棍球場 打造符合國際標準

台中市議長張清照會勘爭取改善位於梧棲的曲棍球場。（張清照提供）

台中市議長張清照會勘爭取改善位於梧棲的曲棍球場。（張清照提供）

2024/07/05 05:30

〔記者歐素美、蘇孟娟／台中報導〕梧棲區曲棍球場使用十八年，舖面損壞、草皮幾乎掉光，嚴重影響球員練習，議長張清照爭取改善，打造成符合國際標準的曲棍球場；市議員林昊佑則邀市長盧秀燕及運動局長李昱叡會勘，爭取興建「大龍市民運動館」。

另市長盧秀燕昨北上參加行政院會，針對交通部過台中機場捷運（橘線）可行性研究，特別當面感謝行政院長卓榮泰與交通部長李孟諺，並肯定「卓院長跟李部長的確願意做事，而且非常有效率」；第二屆台中鍋烤節將於七月十五日至八月十五日舉行，盧並邀請卓、李及各部會首長到台中享用美食，再多協助台中發展。

議長張清照昨會勘爭取改善梧棲區曲棍球場（體十三用地），李昱叡表示，市府已爭取體育署補助一半經費，將斥資四五○○萬元改善曲棍球場，並增設熱身場、灑水噴灌系統、夜間照明設備等，核定通過將立即啟動改建，打造符合國際曲棍球總會FIH認證的專用人工草地球場，提供選手訓練，並可舉辦大型賽事。

另市議員林昊佑爭取在大肚及龍井區打造「大龍市民運動館」，市長盧秀燕表示，將全力向中央爭取資源。李昱叡表示，大龍市民運動館將規劃為複合式運動場館，總經費約三．二億元，配合體育署「優化全民運動與賽會環境計畫」，將爭取中央補助一億元。

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