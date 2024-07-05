王澤鑑 中研院遷台後首位法學院士

中研院新科院士王澤鑑。（記者廖振輝攝）

2024/07/05 05:30

〔記者楊媛婷、吳柏軒、陳嘉怡／台北報導〕中研院新科院士最年長為八十六歲法學大家王澤鑑，是中研院遷台七十年來首位法學院士，也是首位曾任大法官的院士。王澤鑑表示，當選院士非個人榮譽，而是對台灣法學研究的肯定，盼帶動台灣法學持續發展。

王澤鑑為國內民法法學研究權威，中研院院士王德威昨表示，對時隔多年才又有新的法學院士，他認為是中研院疏忽，向王致歉也致謝。

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近期國會擴權亂象走入釋憲，曾任大法官的王澤鑑表示，憲法法院是台灣民主憲政的體現，實踐社會整體法律制度價值，建立憲法根基，相信大法官會以智慧來做出合乎法律進步、帶領台灣向前發展所需要的解釋。

高齡86歲 民法著作被奉為經典

王澤鑑高齡八十六歲，仍每天工作，他的民法著作等身，其中「民法學說與判例研究」共八冊被稱為「天龍八部」，另九本論述著作被稱為「九陽真經」，專書在中國也流傳十幾本，他希望中國成為尊重個人自由、價值尊嚴的法治社會。

工程科學組新科院士余振華是台積電研發副總經理，專長為先進半導體製程、先進封裝等，他在台積電參與近八成的研發史，例如二○一六年台積電與韓國三星競爭，當年自己專利的InFO封裝更省電、體積小，成功拿下蘋果訂單，從此將三星排除在智慧型手機封裝之外。

蔡宜芳生物專家 盼少施肥降污染

生命科學組新院士蔡宜芳專長植物分子生物、植物營養學等。她說從小喜歡大自然，未來想增進水稻的氮肥利用效率，提高產量、降低施肥減少環境污染等。

白恐受難後代 柯志明專研台灣史

人社組新院士、清大講座教授楊儒賓是新儒學重要學者，收藏上千件東亞儒學文物並捐贈給清大，當談到AI科技浪潮是否會取代人文工作時，他自揭自己不會上網、無手機，認為AI創作缺乏精神內涵及風格，但這卻是人文領域的核心。

人社組新院士柯志明為中研院社會學研究所特聘研究員，他表示，自己一生職志都在台灣史研究，確立台灣主體性的史觀。父親是白色恐怖受難者柯旗化，也影響他走向研究台灣歷史。

中研院新科院士蔡宜芳。（記者廖振輝攝）

中研院新科院士柯志明。（記者廖振輝攝）

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