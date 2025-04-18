圖輯》國民黨衝北檢抗議 強拆鐵馬護欄爆推擠

國民黨支持者強拆鐵馬護欄闖北檢。（記者塗建榮攝）

2025/04/18 00:12

〔記者塗建榮／台北報導〕台北地檢署偵辦藍營罷免民進黨立委死亡、偽冒連署，17日搜索國民黨台北市黨部及市黨部主委黃呂錦茹住家，黃呂錦茹與部分黨工被帶回偵訊。國民黨主席朱立倫號召黨公職晚上到北檢抗議，台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、國民黨立委傅崐萁等人都到場。朱立倫對群眾高喊，「再上凱道、免賴清德」；現場警方兩度舉牌抗議，國民黨支持者則強拆鐵馬護欄想闖北檢，與警方爆發肢體衝突。

國民黨支持者強拆鐵馬護欄闖北檢。（記者塗建榮攝）

國民黨支持者強拆鐵馬護欄闖北檢。（記者塗建榮攝）

國民黨支持者強拆鐵馬護欄闖北檢。（記者塗建榮攝）

國民黨主席朱立倫（中）到北檢抗議。（記者塗建榮攝）

國民黨支持者衝北檢抗議。（記者塗建榮攝）

朱立倫、傅崐萁到北檢。（記者塗建榮攝）

桃園市長張善政、國民黨立委傅崐萁等人都到場。。（記者塗建榮攝）

朱立倫、國民黨立委傅崐萁頭綁布條抗議。（記者塗建榮攝）

國民黨黨公職到北檢抗議。（記者塗建榮攝）

台北市長蔣萬安（中）也到北檢抗議。（記者塗建榮攝）

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（中）移送北檢複訊。（記者塗建榮攝）

國民黨台北市黨部總幹事姚富文移送北檢複訊。（記者塗建榮攝）

國民黨台北市黨部書記長初文卿移送北檢複訊。（記者塗建榮攝）

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