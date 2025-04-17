涉收賄上百萬助業者取得標案及通過驗收 檢廉搜索核二廠約談廠長

檢廉獲報，台電核二廠曾姓廠長被控2024年助業者通過一件焚化爐控制系統更新標案驗收並收取好處，同年又在一件焚化爐主機限制性採購案中，涉嫌助業者取得標案，兩案總計收受上百萬元好處。（資料照）

2025/04/17 17:44

〔記者王定傳／台北報導〕檢廉獲報，台電核二廠曾姓廠長被控2024年助業者通過一件焚化爐控制系統更新標案驗收並收取好處，同年又在一件焚化爐主機限制性採購案中，涉嫌助業者取得標案，兩案總計收受上百萬元好處；不僅如此，另還有數百萬元財產來源不明，台北地檢署今指揮廉政署兵分17路搜索核二廠曾姓廠長辦公處所等處，並約談曾姓廠長、業者山瑞科學公司曹姓負責人夫妻，全案朝貪污治罪條例行收賄、財產來源不明等罪嫌偵辦。

核二廠在2022年間公開招標「減容中心焚化爐系統更新」案，預算金額2300萬元，最後由山瑞科學公司得標；2024年間，核二廠以限制性招標方式，招標「減容中心焚化爐SCADA主機一台」，採購金額285萬餘元，最後也由山瑞科學公司得標。

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檢廉獲報，曾姓廠長涉嫌於2024年收取業者好處，並助業者通過焚化爐系統更新採購案驗收，同年也涉嫌收賄助業者取得焚化爐主機採購案；不僅如此，他另外還有數百萬元財產來源不明。

台北地檢署今日指揮廉政署兵分17路搜索核二廠曾姓廠長辦公處所、住居處等，並約談曾姓廠長、業者山瑞科學公司曹姓負責人夫妻3名被告，全案朝貪污治罪條例行收賄、財產來源不明罪嫌偵辦中，預計晚間移送北檢複訊。

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