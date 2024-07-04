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沒手機、不會用電腦的新科中研院院士 楊儒賓：AI無法取代人文工作

中研院院士楊儒賓。（記者廖振輝攝）

中研院院士楊儒賓。（記者廖振輝攝）

2024/07/04 20:47

〔記者陳嘉怡／台北報導〕中央研究院第34屆院士暨名譽院士名單揭曉，人文及社會科學組新科院士楊儒賓是新儒學重要學者、清華大學哲學研究所暨通識教育中心合聘講座教授，談到AI崛起會不會搶走人文領域工作，他自揭自己不會用電腦，也沒有手機，認為AI缺乏精神內涵、沒有風格，但這兩者卻是人文領域的核心。

楊儒賓在清大任教超過30年，身為理工大學的人文學者，被問及如何看待AI科技浪潮如何與人文科學領域結合？他卻自嘲，「我應該沒有資格談這個議題」，他說，自己應該是清大、甚至全台灣極少數不會用電腦，也沒有手機的人，甚至過去30年也不用冷氣，直到最近這幾年服老才開始用，「這是我對現代文明的抗議」。

楊儒賓認為，在資訊爆炸的時代，若要專精學問，重點「不是要吸收多少、而是排斥多少」，新科技對他而言造成很多的干擾，不靠科技、用人腦閱讀文章雖然較緩慢，但更有深度、記憶更深刻，所有創造的過程都是極大的神祕，你的人格和生命、風格有極大的關係，而這些都不是AI可以取代的。

楊儒賓也是東亞字畫及文物的收藏家，上千件收藏都贈給清華大學，他說，光是1949年的字畫收藏就有2000多件、日治時期關於台灣總督的文物約5、600件，日本江戶時期也大約有1000多件，希望透過這些字畫和信札，讓大家看到整個東亞史的思想脈絡，以及過去台灣與東亞周邊國家的連結與主體性。

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