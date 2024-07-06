Model T電動公車變身行動展館 「台南的情感線」免費搭車看展

ModelT電動巴士變身「透．南城」公車行動展。 （記者洪瑞琴攝）

2024/07/06 22:08

〔記者洪瑞琴／台南報導〕公車不僅交通功能，更是展覽的一部分。「透．南城」城市展把展場延伸到移動過程，特別改裝2輛ModelT電動巴士作為「公車行動展」兼展覽接駁車，串聯各主要場館與交通節點，以「台南的情感線」為主題，讓遊客在公車上體驗屬於台南人的生活味。

Model T是鴻海集團和裕隆集團合作成立的鴻華先進科技所開發的電動公車，四方型亮眼外觀被封稱為「郭董的便當盒」。這次配合特展大變裝，車內有「台南的情感線」特殊彩繪、結合市區地圖與路線導引的地面展區，還有展示路線特色與乘客心得窗戶及扶手展區，每個座位都有展品閱覽與紀念車票，可在主題站牌打卡留念、蓋紀念戳章。

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車內除了液晶螢幕播放「台南的情感線」主題影片，更應用全彩「電子紙」顯示技術，顯示沿途景點及公車到站資訊，帶給遊客創新的乘車體驗。

台南市交通局長王銘德說，公車連結台南的空間網絡，它不只是運輸、更是「搭載著每一個人的寄託，去想去的地方，見想見的人」，讓城市情感得以相互連結，希望藉由臺南400公車行動展，喚起人們對於所處環境的感受、對人群的關注以及對這座城市文化的認同。

公共運輸處長吳俁之說，公車行動展路線串接台南轉運站、台南火車站、台南市立美術館1館與2館、海安路街道美術館、大台南交通教育主題館及安平再生水廠環教中心等展場。即日起到9月1日，上午9點到下午5點30分固定班表行駛，免費搭乘，每週一停駛，詳細路線及班次資訊可上「透．南城」官方網站查詢。

公車行動展以「台南的情感線」為主題彩繪。 （記者洪瑞琴攝）

「透．南城」公車行動展，展期即日起到9月1日。（記者洪瑞琴攝）

公車行動展車內，首次應用全彩「電子紙」的高解析顯示技術，帶來遊客創新的乘車體驗。 （記者洪瑞琴攝）

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