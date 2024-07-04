中研院新科院士28人名單出爐 台積電副總經理余振華上榜

中研院長廖俊智（右三）主持第35次院士會議記者會，公布新科院士名單。（記者廖振輝攝）

2024/07/04 18:34

〔記者楊媛婷／台北報導〕歷經4天討論，中研院第35次院士會議今天（4日）公布新科院士暨名譽院士名單，院長廖俊智說，新院士名單共有28名，包含數理科學組8人、工程科學組8人、生命科學組6人、人文及社會科學組6人，創近年新高。

中研院院士會議每2年一辦，今年於7月3日、4日展開院士暨名譽院士選舉閉門分組審查，今天舉行院士選舉，院士共分為4組，分別是數理科學組、工程科學組、生命科學組、人文社會組，選舉方式則會由全體院士投票選出第34屆院士及名譽院士，候選人得本組票數3分之2，且4組綜合票數之過半數即當選。如本組投票數未達本組院士人數2分之1，則須得4組綜合票數3分之2，方為當選。

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廖俊智說，依照「院士選舉辦法」，這次共選出28名新院士，是近年相當多的人數，其中女性院士有7人，最年輕的是數理科學組、目前53歲的金政，最年長的則是人文社會科學組的法學專家、前大法官、86歲的王澤鑑。

其中，工程科學組的新科院士包含台積電現任研發副總經理余振華，工程科學組的召集人劉兆漢表示，余振華是半導體封裝領域的權威；數理科學組的新科院士之一還有中研院基因體研界中心特聘研究員的洪上程，洪上程過去在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間，曾和前院長翁啟惠共同發現紫蘇、薄荷等有對抗病毒的潛力。

生命科學組的新科院士包含，植物分子生物專家的中研院分生所特聘研究員蔡宜芳，還有專長蘭花生技與植物分子發育的中興大學中興講座教授楊長賢等；人文社會組的新科院士有現任大法官國內民法權威的台大法學院名譽教授王澤鑑，中研院社會學研究所特聘研究員柯志明，柯志明的父親為白恐受害者柯旗化，另外還有中研院現任祕書長、專長經濟研究的彭信坤，以及清大講座就紹楊儒賓，其親人為白米炸彈客楊儒門。

今年也選出名譽院士2人，頒給美國西北大學物理與天文系榮譽教授的譚遠培、美國國家工程院院長約翰．安德森。

新科中研院士名單如下：

數理科學組（8位）：王金龍、邢泰侖、金政、洪上程、馬中珮、陳鎮東、葉乃裳、蔡兆申

工程科學組（8位）：史維、余振華、李建平、金智潔、傅立倫、楊陽、葉均蔚、裴有康

生命科學組（6位）：李純慧、張大元、黃金生、楊長賢、廖敏妃、蔡宜芳

人文及社會科學組（6位）：王澤鑑、李豔惠、柯志明、彭信坤、楊儒賓、蕭高彥

數理科學組 姓名 出生年 學歷 現職 專長 王金龍 1968 美國哈佛大學數學系博士 國立臺灣大學數學系教授 代數幾何、微分幾何 邢泰侖 1955 北卡羅來納大學統計學博士 密西根大學LSA學院Michael B. Woodroofe統計學教授 極值理論，函數數據分析，時間序列分析，空間統計學 金 政 1971 美國史丹佛大學物理系博士 美國芝加哥大學物理系、詹姆斯弗蘭克研究所和恩里科費米研究所教授 原子物理 洪上程 1965 國立清華大學化學系博士 中央研究院基因體研究中心特聘研究員 醣化學、有機化學、化學生物學 馬中珮 1965 麻省理工學院物理學博士 美國加州大學柏克萊分校韋伯講座教授 天文物理及宇宙學 陳鎮東 1949 美國邁阿密大學海洋學院博士 國立中山大學約聘研究講座教授 海洋化學、全球變遷、海水酸化 葉乃裳 1961 麻省理工學院物理學博士 加州理工學院（California Institute of Technology） Thomas W. Hogan物理講座教授 實驗凝聚態物理；量子材料；納米科學；奈米科技 蔡兆申 1952 紐約州立大學石溪分校物理學博士 東京理科大學教授 低温固態物理 工程科學組 姓名 出生年 學歷 現職 專長 史 維 1955 美國密西根大學航空太空工程學系博士 亞太堅韌研究基金會國際顧問委員 航空太空氣動力學、仿生流體力學、計算力學、噴射推進 余振華 1955 美國喬治理工學院材料工程系博士 台灣積體電路公司卓越科技院士暨研發副總經理 研發先進半導體製程，研發先進封裝與異質系統整合製程 李建平 1949 美國加州理工學院應用物理博士 國立陽明交通大學電子研究所終身講座教授 半導體元件及物理、光電元件及物理、半導體奈米結構物理 金智潔 1964 美國史丹佛大學 BS EE, 1984; MS EE 1986; PhD 1994 柏克萊加州大學工學院院長、電氣工程與計算機科學系傑出教授 半導體科技 傅立倫 1950 Ph.D. in Physical Oceanography, Massachusetts Institute of Technology, Woods Hole Oceanographic Institution JPL Fellow、資深研究員 物理海洋學、海洋雷達遙感 楊 陽 1958 馬薩諸塞大學Lowell分校物理與應用物理博士 UCLA Distinguished Professor, and The Carol and Lawrence Tannas Jr. 講座教授 下一世代薄膜太陽能電池、有機/鈣鈦礦光電材料及元件，金屬氧化物晶體管 葉均蔚 1954 國立清華大學材料科學工程學系博士 國立清華大學材料科學工程系講座教授、高熵材料研發中心主任 高熵合金及材料、輕合金材料、鍍膜科技、製造科技 裴有康 1949 明尼蘇達大學機械系博士 明尼蘇達大學校董事教授、微粒技術實驗室主任 機械工程，環境科學與工程，氣膠/微粒 生命科學組 姓名 出生年 學歷 現職 專長 李純慧 1964 賓州大學醫學院醫學博士 哈佛醫學院麻薩諸塞州總醫院遺傳學教授 表觀遺傳學、RNA生物學、X染色體失活 張大元 1945 美國北卡羅南納大學 （教堂山）生化系博士 美國達特茅斯大學生化系教授 膽固醇代謝調控於人類健康與疾病的角色 黃金生 1960 康奈爾大學分子生物學哲學博士 加州大學舊金山分校病理科教授 神經科學 楊長賢 1958 美國加州大學戴維斯分校（UC Davis）遺傳學博士 國立中興大學中興講座教授 植物分子發育、蘭花生技 廖敏妃 1967 史丹佛大學醫學院醫學博士、洛杉磯加州大學神經學博士 洛杉磯加州大學神經外科教授兼系主任 神經外科、神經科學、腫瘤、免疫學、免疫治療 蔡宜芳 1961 美國卡內基美倫大學生物系博士 中央研究院分子生物研究所特聘研究員 植物分子生物、植物營養學、電生理、細胞膜生物學 人文及社會科學組 姓名 出生年 學歷 現職 專長 王澤鑑 1938 德國慕尼黑大學法學博士 國立臺灣大學法律學院名譽教授、司法院優遇大法官 民事法學、法學方法論 李艷惠 1954 美國南加州大學語言學博士 美國加州洛杉磯南加州大學語言學系語言學教授 語言學 柯志明 1956 Ph.D., State University of New York at Binghamton, Sociology 中央研究院社會學研究所特聘研究員 歷史社會學、發展社會學、農民研究、工業與勞動關係 彭信坤 1956 美國賓夕凡尼亞大學區域科學研究所博士 中央研究院經濟研究所特聘研究員 區域經濟，國際貿易 楊儒賓 1956 國立臺灣大學中國文學研究所博士 國立清華大學哲學研究所暨通識教育中心合聘講座教授 宋明理學、道家哲學、身體理論、神話思想 蕭高彥 1961 美國耶魯大學政治學博士 中央研究院人文社會科學研究中心特聘研究員 政治思想史

到場的新科院士王金龍（左起）、張大元、柯志明、彭信坤、蕭高彥、王澤鑑、蔡宜芳、楊儒賓、黃金生、余振華、洪上程、邢泰侖、李建平合影。（記者廖振輝攝）

中研院新科院士余振華是台積電研發副總經理，半導體封裝領域權威。（記者廖振輝攝）

86歲的法學專家、前大法官王澤鑑是最年長的新科中研院院士。（記者廖振輝攝）

中研院新科院士名單。（記者楊媛婷攝）

中研院新科院士名單。（記者楊媛婷攝）

中研院新科院士名單。（記者楊媛婷攝）

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