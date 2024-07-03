國會亂象多 中研院士憂政府難施拳腳

行政院副院長鄭麗君昨出席中研院院士會議第二天專題討論，並發表專講，對於立院亂象頻傳，鄭麗君表示，立法和行政扞格時，須尋求大法官裁決，這是民主無可迴避的挑戰。（記者廖振輝攝）

2024/07/03 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕國眾兩黨挾立院多數強行通過「國會擴權」法案，總統府等四機關已聲請大法官釋憲。正舉行院士會議的中研院昨邀政院副院長鄭麗君和院士座談，院士指出，立院亂象頻傳，賴政府施政恐難伸展拳腳；鄭麗君表示，立法和行政扞格時，須尋求大法官裁決，這是民主無可迴避的挑戰。

鄭麗君說明施政願景

中研院自本週一起一連四天舉行第卅五次院士會議，鄭麗君昨向院士說明新政府施政願景表示，一如全球趨勢，台灣也面對三大挑戰，分別是全球化浪潮下的社會不均、新地緣政治、淨零轉型與數位治理雙軸轉型挑戰。因應這些挑戰，政府提出國家希望工程的施政藍圖，盼打造民主和平、創新繁榮、公義永續的台灣。

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院士憂台灣民主受挫

院士周昌弘提問，賴政府提出的希望工程打造永續繁榮台灣是理想的好願景，但立院目前運作雜亂無章，擔憂在野黨的杯葛恐讓台灣民主永續之路受挫。鄭麗君回應，現況是無可迴避的民主挑戰，在「憲法」架構下，立法權、行政權都是其中運作的一部分，當立法權和行政權有所扞格時，就必須尋求大法官裁決，目前都還在憲政體制下運作。

鄭麗君指出，多元分歧是民主社會常態，希望各政黨在競爭中也能溝通與合作，她過去任職文化部長時，民進黨雖是立院多數，任內所推動的六個法案並未動用多數黨優勢表決權，而是盡可能和在野黨溝通對話。

對於目前國會亂象，鄭麗君表示，對台灣民主有信心，台灣社會民主多元且有高度活力，公民們在關鍵時刻也會發聲，政治終究還是得回歸民意的期待，若克服現今種種困難，台灣民主會再提升。

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